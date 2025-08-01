Россия нанесла удар дроном "Молния" по Харькову — есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером 1 августа ударили по Харькову дроном "Молния". По состоянию на 22.00 известно о 10 пострадавших, среди них трое детей.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали Харьков дроном Молния, что привело к 10 пострадавшим, включая трое детей.
- Все службы Харькова активно оказывают помощь пострадавшим и проводят восстановительные работы после нападения дрона.
Россия атаковала Харьков дроном "Молния": есть пострадавшие
Об этом в 20.57 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Известно, что вражеский беспилотник ударил по местности у многоэтажки в Киевском районе Харькова. Сначала появилась информация, что ранен ребенок, 25-летняя и 35-летняя женщины. Их отвезли в больницу и уже оказывают необходимую помощь.
Позже Терехов отметил, что количество пострадавших возросло до пяти. Среди них — 9-летний мальчик.
Также, по его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома и одно авто. На месте работают все соответствующие службы.
По состоянию на 21:44 Терехов сообщил, что в Харькове уже 10 пострадавших, из них 2 детей и младенец.
Российский дрон-камикадзе "Молния" — это недорогой беспилотник самолетного типа. Россияне уже не раз применяли его для ударов по мирному Харькову.
Беспилотник весит около 10 кг, имеет размах крыльев примерно 1,2-1,5 м и может нести боевую нагрузку от 3 до 7 кг. Радиус действия составляет до 40 км, максимальная скорость — около 80 км/ч.
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