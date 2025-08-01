Россия нанесла удар дроном "Молния" по Харькову — есть пострадавшие

Российские оккупанты вечером 1 августа ударили по Харькову дроном "Молния". По состоянию на 22.00 известно о 10 пострадавших, среди них трое детей.

Россия атаковала Харьков дроном "Молния": есть пострадавшие

Об этом в 20.57 сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Вражеский БпЛА типа «молния» попал вблизи многоквартирного дома в Киевском районе Харькова. К сожалению, пострадал один человек. Игорь Терехов Мэр Харькова

Известно, что вражеский беспилотник ударил по местности у многоэтажки в Киевском районе Харькова. Сначала появилась информация, что ранен ребенок, 25-летняя и 35-летняя женщины. Их отвезли в больницу и уже оказывают необходимую помощь.

Позже Терехов отметил, что количество пострадавших возросло до пяти. Среди них — 9-летний мальчик.

Также, по его словам, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома и одно авто. На месте работают все соответствующие службы.

По состоянию на 21:44 Терехов сообщил, что в Харькове уже 10 пострадавших, из них 2 детей и младенец.

Российский дрон-камикадзе "Молния" — это недорогой беспилотник самолетного типа. Россияне уже не раз применяли его для ударов по мирному Харькову.