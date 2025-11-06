Житель Харьковщины планировал диверсию на железной дороге — заказали российские спецслужбы

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который по заданию врага пытался перерезать один из железнодорожных маршрутов Сил обороны на Харьковщине.

СБУ задержала российского диверсанта в Харьковской области

По материалам дела, рашисты хотели устроить подрыв путей, чтобы пустить с рельсов грузовой поезд ВСУ.

Для этого они завербовали 54-летнего местного механика, попавшего во внимание российских спецслужб, публикуя в Телеграмм-каналах антиукраинские комментарии. Поделиться

По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВП), оснащенное датчиком. Однако взрыв не привел к сходу поезда с рельсов. Следующей его задачей было заложить другой СВП уже не на путях, а под военный эшелон.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага: предотвратили новый взрыв и задержали агента на этапе подготовки к диверсии.

В ходе расследования установлено, что после вербовки решисты дали агенту инструкции по сбору взрывчатки и передали составляющие для ее изготовления, а именно датчики и 8 килограммов пластида.

Чтобы переправить агенту комплектующие, оккупанты привлекли дрон, сбросивший груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе.

При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.