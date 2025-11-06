Житель Харківщини планував диверсію на залізниці — замовили російські спецслужби

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який за завданням ворога намагався «перерізати» один із залізничних маршрутів Сил оборони на Харківщині.
Головні тези:
- Російські спецслужби намагалися організувати диверсію на залізниці на Харківщині шляхом закладання вибухівки під колії та під військовий ешелон.
- СБУ виявила агента, який отримав завдання від російських спецслужб закласти вибухові пристрої та скидати датчики для диверсії.
- Розслідування показало, що російські агенти використовували дрон для постачання комплектуючих для вибухових пристроїв.
СБУ затримала російського диверсанта на Харківщині
За матеріалами справи, рашисти хотіли влаштувати підрив колій, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.
За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок. Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон.
Співробітники СБУ зірвали плани ворога: запобігли новому вибуху і затримали агента на етапі підготовки до диверсії.
Під час розслідування встановлено, що після вербування рашисти дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кілограмів пластиду.
Щоб переправити агенту комплектуючі, окупанти залучили дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.
При обшуках у затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-