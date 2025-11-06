Житель Харківщини планував диверсію на залізниці — замовили російські спецслужби
Категорія
Україна
Дата публікації

Житель Харківщини планував диверсію на залізниці — замовили російські спецслужби

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який за завданням ворога намагався «перерізати» один із залізничних маршрутів Сил оборони на Харківщині.

Головні тези:

  • Російські спецслужби намагалися організувати диверсію на залізниці на Харківщині шляхом закладання вибухівки під колії та під військовий ешелон.
  • СБУ виявила агента, який отримав завдання від російських спецслужб закласти вибухові пристрої та скидати датчики для диверсії.
  • Розслідування показало, що російські агенти використовували дрон для постачання комплектуючих для вибухових пристроїв.

СБУ затримала російського диверсанта на Харківщині

За матеріалами справи, рашисти хотіли влаштувати підрив колій, аби пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.

Для цього вони завербували 54-річного місцевого механіка, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, публікуючи у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок. Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон.

Співробітники СБУ зірвали плани ворога: запобігли новому вибуху і затримали агента на етапі підготовки до диверсії.

Під час розслідування встановлено, що після вербування рашисти дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кілограмів пластиду.

Щоб переправити агенту комплектуючі, окупанти залучили дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.

При обшуках у затриманого вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ викрила російського "крота" у підрозділі безпілотних систем ЗСУ
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ запобігла новому теракту РФ у Запоріжжі — деталі спецоперації
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала чотирьох диверсантів російських спецслужб — підпалювали об'єкти "Укрзалізниці"
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?