РФ модифицировала ракету Р-60 для оснащения беспилотника "Герань" — ГУР

Россия будет поражать украинские вертолеты и самолеты дронами с модифицированными ракетами Р-60

В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликованы строение, компоненты и список предприятий кооперации по производству БПЛА "Герань-2" серии "Э", оснащенного ракетой Р-60.

Россия адаптировала старую советскую разработку — авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 — для установки на "Геране" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, охотящихся на российские беспилотники.

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа БПЛА.

Беспилотник оснащен двумя сетевыми камерами — в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления производится через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358. Поделиться

Xingkay Tech XK-F358

Полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки остаются типичными для других "Гераней". Для спутниковой навигации в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета".

Электронная начинка также включает одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии.

Страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БПЛА этого типа: США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания. Полный список компонентов с маркировкой и фотоматериалами доступен по ссылке.

Герань с модифицированной ракетой Р-60

Вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск.

После пуска тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Возможен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, дающему команду на пуск.

Основная цель новой разработки — создание угрозы украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату враждебных БПЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно предназначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.