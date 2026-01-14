Дроны "Герань-5" РФ похожи на крылатые ракеты — как с ними бороться Украине
Дроны "Герань-5" РФ похожи на крылатые ракеты — как с ними бороться Украине

Герань-5
Источник:  УНИАН

Россия получила от Ирана полную технологию производства реактивных дронов "Герань-5", которые по скорости и боевым возможностям приближаются к крылатым ракетам и могут запускаться с пикапов и тактической авиации. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, какие преимущества это может предоставить России, почему Москва переходит на такие решения и какую опасность создает для Украины.

  • Дроны Герань-5 имеют боевые возможности, сравнимые с крылатыми ракетами, что представляет опасность для Украины.
  • Россия зависит от иранских технологий производства дронов, что может угрожать безопасности региона в целом.

Дрон "Герань-5" похож на крылатую ракету: как с ним бороться

Иран полностью передал России технологию производства дронов "Каррар". Фактически мы имеем дело с иранским дроном, который в базовой концепции предусматривал возможность несения полезной нагрузки, ее сброса и возврата.

Реактивные дроны имеют аэродинамическую, ракетообразную форму с большими крыльями и внешним двигателем, что визуально напоминает украинские ракеты "Ад" и "Фламинго".

В российском применении этот дрон не нуждается ни в каких "креативных" сценариях, его просто используют как дрон-камикадзе. При этом по скорости он почти не уступает крылатой ракете. Он способен развивать до 800 км/ч и нести до 200 кг полезной нагрузки. Это примерно в четыре раза больше, чем у типичных ударных БПЛА. Такой массы достаточно для поражения целей на дистанции до 1000 км.

То есть, мы имеем дело с очередной крылатой ракетой со стороны противника. Нам нужны мобильные ПЗРК и наводимые на тепловой след системы.

В Иране сейчас есть серьезная политическая проблема. В случае смены власти и свержения действующего режима сотрудничество Тегерана с Москвой, вероятнее всего, существенно ослабнет или прекратится.

Передавая России технологию Шахедов, Иран не отдал всех ключевых элементов производства. Часть критических комплектующих он и дальше поставляет сам, в то же время получая от России боевой опыт применения вооружения и возможность совершенствовать собственные разработки. Фактически, Москва остается зависимой от иранских поставок.

Ранее основной упор РФ делался именно на стратегическую авиацию. Самолеты поднимались в воздух и запускали сразу большое количество ракет. Сегодня их ресурс исчерпан примерно на 80%. В то же время оставшихся 20% им хватит еще на несколько лет войны. При этом в России понимают, что в случае большой войны стратегическая авиация им понадобится, поэтому ее пытаются сохранить.

Поэтому им нужна ракета, способная лететь из-под крыла на большое расстояние. "Герань-5" или "Каррар" — это дешевое оружие.

Россия существенно улучшила ударные "Герани" и снабдила их связью для автономного определения координат.

В частности, на территории Беларуси развернута сеть мобильных башен и радиомаяков, которые дроны используют как навигационные ориентиры. Это принцип, подобный авиационной навигации по радиомаякам, когда GPS не является критически необходимым. Такое решение явилось ответом на постоянную борьбу с нашими средствами радиоэлектронного противодействия.

Поэтому "Герани-5" — это больше об удешевлении в вопросах применения крылатых ракет и одновременно увеличении возможностей.

