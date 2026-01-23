Росія витратила понад 130 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР

У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу. У ГУР порахували, скільки коштував черговий воєнний злочин РФ.

РФ витратила понад 130 млн дол на масований обстріл України 20 січня

Серед застосованого озброєння:

балістичні ракети “Іскандер”,

гіперзвукова “Циркон”,

крилаті ракети Х-101,

навчальні РМ-48У,

дрони типів “Герань”, “Гарпія” та “Гербера”.

Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 млн дол США (понад 10,2 млрд руб).

Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто Новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів Росії: Калмикії та Ненецького автономного округу.

За таку суму можна було б збудувати сучасний, повністю укомплектований онкологічний центр, здатний рятувати тисячі життів. Крім того, цих коштів вистачило б на реалізацію сотень регіональних і національних соціальних проєктів. Поширити

Такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту — минулого року він сягнув 5,6 трлн руб (70 млрд дол США), або близько 2,6% ВВП.

Заради продовження фінансування воєнної машини Москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.

Попри мирні запевнення кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, Росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.