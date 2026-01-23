Росія витратила понад 130 млн дол на останній масований обстріл України — ГУР

У ніч на 20 січня російські війська здійснили масований повітряний удар по території України, застосувавши загалом 372 засоби повітряного нападу. У ГУР порахували, скільки коштував черговий воєнний злочин РФ.
Головні тези:
- Російські війська витратили понад 130 млн доларів на останній масований обстріл України.
- Удар був здійснений за допомогою різноманітного озброєння, включаючи балістичні ракети та дрони.
РФ витратила понад 130 млн дол на масований обстріл України 20 січня
Серед застосованого озброєння:
балістичні ракети “Іскандер”,
гіперзвукова “Циркон”,
крилаті ракети Х-101,
навчальні РМ-48У,
дрони типів “Герань”, “Гарпія” та “Гербера”.
Загальна вартість використаного озброєння перевищує 131 млн дол США (понад 10,2 млрд руб).
Для порівняння, на ці кошти протягом року живе місто Новгород із населенням близько 220 тисяч осіб. Це також зіставно з третиною річного бюджету цілих регіонів Росії: Калмикії та Ненецького автономного округу.
Такі витрати на агресивний удар проти мирних українських міст відбуваються на тлі рекордного бюджетного дефіциту — минулого року він сягнув 5,6 трлн руб (70 млрд дол США), або близько 2,6% ВВП.
Заради продовження фінансування воєнної машини Москва змушена підвищувати податки й акцизи та скорочувати видатки на соціальну сферу, а також державні інвестиційні проєкти.
Попри мирні запевнення кремля та системну кризу в економіці та соціальній сфері, Росія продовжує фінансувати геноцидну війну проти українського народу.
ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-