Команды Зеленского и Путина провели двусторонние переговоры — инсайдеры.
Категория
Политика
Дата публикации

Команды Зеленского и Путина провели двусторонние переговоры — инсайдеры.

Мирные переговоры Украины и РФ вышли на новый уровень
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Как сообщают анонимные источники издания Axios, 24 января в Абу-Даби состоялись не только переговоры в трехстороннем формате с участием Украины, США и России, но двусторонние переговоры команд украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • В ходе встречи стороны обсудили все возможные вопросы.
  • Анонимные источники говорят о значительном прогрессе в переговорном процессе.

Мирные переговоры Украины и РФ вышли на новый уровень

По словам американских инсайдеров, в течение 23-24 января стороны успели обсудить все вопросы.

Главная цель остается неизменной — эта война должна завершиться и больше никогда не начаться снова.

Никто не был озадачен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса вне обсуждения и никого не подталкивали. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение, — заявил СМИ один из американских чиновников.

Как отметил украинский чиновник, удалось добиться "значительного прогресса", однако до сих пор неизвестно, действительно ли российский диктатор хочет закончить войну.

Двусторонние переговоры Украины и РФ также сделали более вероятной встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В команде Трампа считают, что следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби может оказаться еще более успешной.

Мы считаем, что эти встречи должны пройти перед встречей лидеров. Мы не думаем, что это далековато. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, мы дойдем до этого, — подчеркнул инсайдер.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Мерц призывают ЕС применить торговую "базуку" против США
Мерц и Макрон
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин теряет еще одного крупного покупателя российской нефти
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину баллистикой, зенитными ракетами и 102 дронами
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака России на Украину - как это было

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?