Команды Зеленского и Путина провели двусторонние переговоры — инсайдеры.

Как сообщают анонимные источники издания Axios, 24 января в Абу-Даби состоялись не только переговоры в трехстороннем формате с участием Украины, США и России, но двусторонние переговоры команд украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Мирные переговоры Украины и РФ вышли на новый уровень

По словам американских инсайдеров, в течение 23-24 января стороны успели обсудить все вопросы.

Главная цель остается неизменной — эта война должна завершиться и больше никогда не начаться снова.

Никто не был озадачен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса вне обсуждения и никого не подталкивали. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение, — заявил СМИ один из американских чиновников. Поделиться

Как отметил украинский чиновник, удалось добиться "значительного прогресса", однако до сих пор неизвестно, действительно ли российский диктатор хочет закончить войну.

Двусторонние переговоры Украины и РФ также сделали более вероятной встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В команде Трампа считают, что следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби может оказаться еще более успешной.