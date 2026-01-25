Команды Зеленского и Путина провели двусторонние переговоры — инсайдеры.

Как сообщают анонимные источники издания Axios, 24 января в Абу-Даби состоялись не только переговоры в трехстороннем формате с участием Украины, США и России, но двусторонние переговоры команд украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- В ходе встречи стороны обсудили все возможные вопросы.
- Анонимные источники говорят о значительном прогрессе в переговорном процессе.
Мирные переговоры Украины и РФ вышли на новый уровень
По словам американских инсайдеров, в течение 23-24 января стороны успели обсудить все вопросы.
Главная цель остается неизменной — эта война должна завершиться и больше никогда не начаться снова.
Как отметил украинский чиновник, удалось добиться "значительного прогресса", однако до сих пор неизвестно, действительно ли российский диктатор хочет закончить войну.
Двусторонние переговоры Украины и РФ также сделали более вероятной встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.
В команде Трампа считают, что следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби может оказаться еще более успешной.
