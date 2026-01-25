Планируются новые переговоры Украины, США и РФ — где и когда

Согласно данным инсайдеров, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Арабских Эмиратах начнется уже 1 февраля.

Мирные переговоры набирают обороты

Новые важные подробности узнал журналист Axios Барак Равид от официального представителя США.

Что важно понимать, последний говорил на условиях анонимности.

По словам инсайдера, эта встреча станет продолжением двухдневного раунда переговоров, состоявшегося в Абу-Даби 23-24 января.

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, — написал Барак Равид, ссылаясь на слова американского чиновника. Поделиться

Анонимные источники СМИ также утверждают, что стороны приблизились к организации непосредственной встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Trilateral negotiations between U.S., Russia and Ukraine will resume next Sunday (8 days from now) in Abu Dhabi, U.S. official says https://t.co/4MGtqO1Mxo — Barak Ravid (@BarakRavid) January 24, 2026

Не так давно Владимир Зеленский официально подтвердил, что 23-24 января в ОАЭ стороны сосредоточились на обсуждении параметров окончания войны.

Президент Украины напомнил о важности американского мониторинга за этим процессом и соблюдением безопасности.

Как отметил Зеленский, при условии готовности сторон двигаться дальше следующая встреча может состояться уже потенциально на следующей неделе.