Планируются новые переговоры Украины, США и РФ — где и когда
Категория
Политика
Дата публикации

Планируются новые переговоры Украины, США и РФ — где и когда

Мирные переговоры набирают обороты
Читати українською
Источник:  online.ua

Согласно данным инсайдеров, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Арабских Эмиратах начнется уже 1 февраля.

Главные тезисы

  • Встречи станут продолжением переговоров, в ходе которых обсуждались параметры окончания войны
  • Есть шанс на организацию непосредственной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Мирные переговоры набирают обороты

Новые важные подробности узнал журналист Axios Барак Равид от официального представителя США.

Что важно понимать, последний говорил на условиях анонимности.

По словам инсайдера, эта встреча станет продолжением двухдневного раунда переговоров, состоявшегося в Абу-Даби 23-24 января.

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, — написал Барак Равид, ссылаясь на слова американского чиновника.

Анонимные источники СМИ также утверждают, что стороны приблизились к организации непосредственной встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Не так давно Владимир Зеленский официально подтвердил, что 23-24 января в ОАЭ стороны сосредоточились на обсуждении параметров окончания войны.

Президент Украины напомнил о важности американского мониторинга за этим процессом и соблюдением безопасности.

Как отметил Зеленский, при условии готовности сторон двигаться дальше следующая встреча может состояться уже потенциально на следующей неделе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команды Зеленского и Путина провели двусторонние переговоры — инсайдеры.
Мирные переговоры Украины и РФ вышли на новый уровень
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы будем наносить удары". Трамп хочет атаковать территории разных стран
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?