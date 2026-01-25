Планируются новые переговоры Украины, США и РФ — где и когда

Согласно данным инсайдеров, следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Арабских Эмиратах начнется уже 1 февраля.
Главные тезисы
- Встречи станут продолжением переговоров, в ходе которых обсуждались параметры окончания войны
- Есть шанс на организацию непосредственной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Мирные переговоры набирают обороты
Новые важные подробности узнал журналист Axios Барак Равид от официального представителя США.
Что важно понимать, последний говорил на условиях анонимности.
По словам инсайдера, эта встреча станет продолжением двухдневного раунда переговоров, состоявшегося в Абу-Даби 23-24 января.
Анонимные источники СМИ также утверждают, что стороны приблизились к организации непосредственной встречи украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Не так давно Владимир Зеленский официально подтвердил, что 23-24 января в ОАЭ стороны сосредоточились на обсуждении параметров окончания войны.
Президент Украины напомнил о важности американского мониторинга за этим процессом и соблюдением безопасности.
Как отметил Зеленский, при условии готовности сторон двигаться дальше следующая встреча может состояться уже потенциально на следующей неделе.
