"Мы будем наносить удары". Трамп хочет атаковать территории разных стран

Американский лидер Дональд Трамп публично предупредил, что его войска могут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в любой точке Земли, в том числе и в Мексике.

Трамп объявил "войну" наркокартелям

Мы будем наносить удары по картелям. Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все. Мы знаем, где они живут. Мы знаем о них все. Дональд Трамп Президент США

Журналисты решили уточнить у главы Белого дома, могут ли эти удары быть нанесены "где угодно", в частности по территории Мексики, Венесуэлы или Колумбии.

Дональд Трамп сразу ответил утвердительно: "Где угодно".

На этом фоне американский лидер решил похвастаться "успехами на воде".

По словам Дональда Трампа, благодаря военным ударам по судам, мол, удалось изъять 97% перевозимых морем наркотиков.

Он также подчеркнул, что теперь хочет видеть такой же успех "на суше".