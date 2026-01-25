"Мы будем наносить удары". Трамп хочет атаковать территории разных стран
"Мы будем наносить удары". Трамп хочет атаковать территории разных стран

Источник:  The New York Post

Американский лидер Дональд Трамп публично предупредил, что его войска могут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в любой точке Земли, в том числе и в Мексике.

Главные тезисы

  • Трамп заявил об успешных результатах в борьбе с контрабандой наркотиков на море.
  • В скором времени начнутся аналогичные масштабные операции, но уже на суше.

Трамп объявил "войну" наркокартелям

Мы будем наносить удары по картелям. Мы знаем их маршруты. Мы знаем о них все. Мы знаем, где они живут. Мы знаем о них все.

Журналисты решили уточнить у главы Белого дома, могут ли эти удары быть нанесены "где угодно", в частности по территории Мексики, Венесуэлы или Колумбии.

Дональд Трамп сразу ответил утвердительно: "Где угодно".

На этом фоне американский лидер решил похвастаться "успехами на воде".

По словам Дональда Трампа, благодаря военным ударам по судам, мол, удалось изъять 97% перевозимых морем наркотиков.

Он также подчеркнул, что теперь хочет видеть такой же успех "на суше".

Как утверждают в Министерстве юстиции США, большинство незаконных наркотиков иностранного производства, доступных в Соединенных Штатах, попадают в страну контрабандой именно по суше через границу с Мексикой и, значительно реже, с Канадой.

