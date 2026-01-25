"Мы будем наносить удары". Трамп хочет атаковать территории разных стран

Американский лидер Дональд Трамп публично предупредил, что его войска могут наносить наземные удары по объектам наркокартелей в любой точке Земли, в том числе и в Мексике.
Главные тезисы
- Трамп заявил об успешных результатах в борьбе с контрабандой наркотиков на море.
- В скором времени начнутся аналогичные масштабные операции, но уже на суше.
Трамп объявил "войну" наркокартелям
Журналисты решили уточнить у главы Белого дома, могут ли эти удары быть нанесены "где угодно", в частности по территории Мексики, Венесуэлы или Колумбии.
Дональд Трамп сразу ответил утвердительно: "Где угодно".
На этом фоне американский лидер решил похвастаться "успехами на воде".
По словам Дональда Трампа, благодаря военным ударам по судам, мол, удалось изъять 97% перевозимых морем наркотиков.
Он также подчеркнул, что теперь хочет видеть такой же успех "на суше".
Как утверждают в Министерстве юстиции США, большинство незаконных наркотиков иностранного производства, доступных в Соединенных Штатах, попадают в страну контрабандой именно по суше через границу с Мексикой и, значительно реже, с Канадой.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-