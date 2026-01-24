Трамп похвастался сверхсекретным оружием США — "заглушила" ПВО Венесуэлы при захвате Мадуро

Во время молниеносной операции по угону венесуэльского диктатора Николаса Мадуро США применили секретное оружие под названием "Дискомбобулятор" (Discombobulator), чтобы вывести из строя венесуэльские системы ПВО. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Секретное оружие США под названием "Дискомбобулятор" было применено в операции по похищению венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
- Оружие успешно вывело из строя системы ПВО Венесуэлы, предотвращая запуск ракет, включая российские и китайские.
Трамп похвастался сверхсекретным оружием США, которое помогло захватить Мадуро
По словам Трампа, он бы с удовольствием рассказал, что это за оружие, но ему "не позволено об этом говорить".
Трамп заговорил о "Дискомбобуляторе" в ответ на вопрос о слухах, якобы администрация Байдена приобрела импульсное энергетическое оружие, которое, вероятно, является аналогом того, что повлекло за собой так называемый "Гаванский синдром" (комплекс симптомов — головная боль, головокружение, тошнота, когни дипломатов и сотрудников спецслужб США во время работы на Кубе и других странах).
Discombobulator — очевидно, является шутливым псевдонаучным термином, образованным от американского сленгового глагола discombobulate (примерно означает "полностью сбить с толку, привести в полный беспорядок, вывести из строя, запутать до отключения") псевдо-латинского происхождения То есть термин Discombobulator можно перевести примерно как "вырубщик всей техники".
Ранее в Сети появилась информация о том, что во время похищения Николаса Мадуро американские спецназовцы применили против венесуэльских солдат нелетальное акустическое оружие.
Также он подтвердил, что в какой-то момент все их радары самовольно отключились перед атакой американцев.
