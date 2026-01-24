Трамп похвалився надсекретною зброєю США — "заглушила" ППО Венесуели при захопленні Мадуро

Під час блискавичної операції із викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро США застосували секретну зброю під назвою "Дискомбобулятор" (Discombobulator), щоб вивести з ладу венесуельські системи ППО. Про це розповів президент США Дональд Трамп.
Головні тези:
- Президент США розповів, як надсекретна зброя під назвою “Дискомбобулятор” допомогла спритній операції із викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.
- Згідно з Трампом, ця зброя вивела з ладу системи ППО Венесуели, не даючи можливості запустити ракети, серед яких були російські та китайські.
Трамп похвалився надсекретною зброєю США, що допомогла захопити Мадуро
За словами Трампа, він би із задоволенням розповів, що це за зброя, але йому "не дозволено про це говорити".
Трамп заговорив про "Дискомбобулятор" у відповідь на питання щодо чуток, буцімто адміністрація Байдена придбала імпульсну енергетичну зброю, яка, ймовірно, є аналогом того, що спричинило так званий "Гаванський синдром" (комплекс симптомів — головний біль, запаморочення, нудота, когнітивні порушення тощо — невідомого походження, зафіксований у дипломатів і співробітників спецслужб США під час роботи на Кубі та в інших країнах).
Discombobulator — вочевидь, є жартівливим псевдонауковим терміном, утвореним від американського сленгового дієслова discombobulate (приблизно означає "повністю збити з пантелику, привести у повний безлад, вивести з ладу, заплутати до відключення"), що з'явилося в США ще в 1820-1830-і роки як жартівливий термін псевдо-латинського походження. Тобто термін Discombobulator можна перекласти приблизно як "вирубатор усієї техніки".
Раніше у Мережі з’явилася інформація про те, що під час викрадення Ніколаса Мадуро американські спецпризначенці застосували проти венесуельських солдатів нелетальну акустичну зброю.
Також він підтвердив, що в певний момент усі їхні радари самовільно вимкнулися перед атакою американців.
