Кардинал Ватикану намагався "обміняти" Мадуро на Україну — інсайдери

У грудні Ватикан нібито намагався домовитися із США, аби ті дали венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро можливість втекти в Росію. У Ватикані начебто вважали, що Кремль готовий обміняти Венесуелу на поступки Білого дому щодо України.
Головні тези:
- Кардинал Ватикану виявив інтерес до спроби обміну венесуельського диктатора Ніколасу Мадуро на поступки Білого дому стосовно України.
- Спроба провести обмін не вдалася через відмову Мадуро, який вважав погрози та діяння Вашингтона блефом.
Кардинал Ватикану намагався “виторгувати” Мадуро у США
Про це пише The Washington Post із посиланням на численні обізнані джерела та отримані документи.
Як свідчать документи, кардинал протягом кількох днів домагався прямої розмови з державним секретарем США Марко Рубіо, якого вважають архітектором американської операції у Венесуелі.
У розмові з американським послом Паролін заявив, що Росія готова надати притулок Мадуро, і благав американців про терпіння, щоб підштовхнути венесуельського диктатора погодитися на таку пропозицію.
За словами одного із інформаторів The Washington Post, кардинал Паролін має глибокий особистий інтерес до Венесуели, оскільки в минулому обіймав посаду посла Ватикану у Каракасі. Він також був посередником у переговорах щодо миру між Україною та Росією.
Втім, за інформацією журналістів, обміняти Мадуро на Україну не вдалося через впертість самого диктатора. Той не вірив, що Трамп справді наважиться на військову операцію, і вважав погрози Вашингтону звичайним блефом.
Він не погоджувався на угоду. Він просто збирався сидіти і дивитися, як люди створюють кризу, — розповів один із обізнаних співрозмовників видання.
У цьому контексті зокрема згадується епізод, як за кілька днів до американської операції Мадуро танцював в ефірі венесуельского телебачення, що американці розцінили як відверте глузування з Трампа.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-