США офіційно висунули звинувачення Мадуро та його дружині — подробиці
Категорія
Світ
Дата публікації

США офіційно висунули звинувачення Мадуро та його дружині — подробиці

Мадуро
Read in English
Джерело:  online.ua

Генпрокурорка США звинуватила Мадуро у "наркотероризмі" та "володінні кулеметами".

Головні тези:

  • Генпрокурорка США звинуватила Мадуро та його дружину у кримінальних злочинах, таких як наркотероризм та володіння кулеметами.
  • Правоохоронні органи США офіційно висунули звинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка, після чого можливі дії американського правосуддя.
  • Дозвіл на затримання Мадуро дав президент США Дональд Трамп, а ЦРУ тривалий час відстежувало його місцезнаходження.

Мадуро та його дружина отримали звинувачення від правоохоронців США

Правоохоронні органи США офіційно висунули Ніколасу Мадуро і його дружині звинувачення у низці кримінальних злочинів.

Про це у соцмережі X повідомила Генеральна прокурорка США Памела Бонді.

За її словами, офіційно звинувачення висунуто в Південному окрузі Нью-Йорка. Самопроголошеному президенту Венесуели зокрема закидають "змову з метою наркотероризму, змову з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметами та вибуховими пристроями, а також змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів".

Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах.

Тим часом CNN повідомляє, що дозвіл на затримання Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп дав кілька днів тому. ЦРУ протягом кількох місяців відстежувало місцезнаходження самопроголошеного президента Венесуели.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Венесуели Мадуро заявив про військову агресію з боку США
Мадуро підтвердив напад США на Венесуелу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США вивезли з Венесуели Мадуро та його дружину
Donald Trump
Трамп виступив з першою заявою після атаки США на Венесуелу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна відреагувала на військову операцію США у Венесуелі
Андрій Сибіга
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?