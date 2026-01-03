США офіційно висунули звинувачення Мадуро та його дружині — подробиці

Генпрокурорка США звинуватила Мадуро у "наркотероризмі" та "володінні кулеметами".

Мадуро та його дружина отримали звинувачення від правоохоронців США

Правоохоронні органи США офіційно висунули Ніколасу Мадуро і його дружині звинувачення у низці кримінальних злочинів.

Про це у соцмережі X повідомила Генеральна прокурорка США Памела Бонді.

За її словами, офіційно звинувачення висунуто в Південному окрузі Нью-Йорка. Самопроголошеному президенту Венесуели зокрема закидають "змову з метою наркотероризму, змову з метою ввезення кокаїну, володіння кулеметами та вибуховими пристроями, а також змову з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти Сполучених Штатів". Поширити

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах.

Тим часом CNN повідомляє, що дозвіл на затримання Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп дав кілька днів тому. ЦРУ протягом кількох місяців відстежувало місцезнаходження самопроголошеного президента Венесуели.