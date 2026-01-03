США офіційно висунули звинувачення Мадуро та його дружині — подробиці

Генпрокурорка США звинуватила Мадуро у "наркотероризмі" та "володінні кулеметами".
Головні тези:
- Генпрокурорка США звинуватила Мадуро та його дружину у кримінальних злочинах, таких як наркотероризм та володіння кулеметами.
- Правоохоронні органи США офіційно висунули звинувачення в Південному окрузі Нью-Йорка, після чого можливі дії американського правосуддя.
- Дозвіл на затримання Мадуро дав президент США Дональд Трамп, а ЦРУ тривалий час відстежувало його місцезнаходження.
Мадуро та його дружина отримали звинувачення від правоохоронців США
Правоохоронні органи США офіційно висунули Ніколасу Мадуро і його дружині звинувачення у низці кримінальних злочинів.
Про це у соцмережі X повідомила Генеральна прокурорка США Памела Бонді.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах.
Тим часом CNN повідомляє, що дозвіл на затримання Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп дав кілька днів тому. ЦРУ протягом кількох місяців відстежувало місцезнаходження самопроголошеного президента Венесуели.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-