США официально предъявили обвинения Мадуро и его жене — подробности

Генпрокурор США обвинила Мадуро в "наркотерроризме" и "владении пулеметами".

Мадуро и его жена получили обвинения от стражей порядка США

Правоохранительные органы США официально выдвинули Николасу Мадуро и его супруге обвинения в ряде уголовных преступлений.

Об этом в соцсети X сообщила Генеральный прокурор США Памела Бонди.

По ее словам, официально обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Самопровозглашенного президента Венесуэлы в частности обвиняют в "заговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также сговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов". Поделиться

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

Вскоре они ощутят на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах.

Между тем, CNN сообщает, что разрешение на задержание Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп дал несколько дней назад. ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживало местонахождение самопровозглашенного президента Венесуэлы.