США официально предъявили обвинения Мадуро и его жене — подробности
Дата публикации

США официально предъявили обвинения Мадуро и его жене — подробности

Мадуро
Читати українською
Источник:  online.ua

Генпрокурор США обвинила Мадуро в "наркотерроризме" и "владении пулеметами".

Главные тезисы

  • США обвинили Николаса Мадуро и его жену в наркотерроризме и владении пулеметами.
  • Обвинения официально предъявлены в Южном округе Нью-Йорка, под руководством президента США Дональда Трампа.
  • ЦРУ долгое время слежало за Мадуро, а теперь возможно его задержание и судебное преследование на территории США.

Мадуро и его жена получили обвинения от стражей порядка США

Правоохранительные органы США официально выдвинули Николасу Мадуро и его супруге обвинения в ряде уголовных преступлений.

Об этом в соцсети X сообщила Генеральный прокурор США Памела Бонди.

По ее словам, официально обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Самопровозглашенного президента Венесуэлы в частности обвиняют в "заговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, владении пулеметами и взрывными устройствами, а также сговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против Соединенных Штатов".

Вскоре они ощутят на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах.

Между тем, CNN сообщает, что разрешение на задержание Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп дал несколько дней назад. ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживало местонахождение самопровозглашенного президента Венесуэлы.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
