США официально предъявили обвинения Мадуро и его жене — подробности

Генпрокурор США обвинила Мадуро в "наркотерроризме" и "владении пулеметами".
Главные тезисы
- США обвинили Николаса Мадуро и его жену в наркотерроризме и владении пулеметами.
- Обвинения официально предъявлены в Южном округе Нью-Йорка, под руководством президента США Дональда Трампа.
- ЦРУ долгое время слежало за Мадуро, а теперь возможно его задержание и судебное преследование на территории США.
Мадуро и его жена получили обвинения от стражей порядка США
Правоохранительные органы США официально выдвинули Николасу Мадуро и его супруге обвинения в ряде уголовных преступлений.
Об этом в соцсети X сообщила Генеральный прокурор США Памела Бонди.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Вскоре они ощутят на себе весь гнев американского правосудия на американской земле в американских судах.
Между тем, CNN сообщает, что разрешение на задержание Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп дал несколько дней назад. ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживало местонахождение самопровозглашенного президента Венесуэлы.
