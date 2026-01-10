Кардинал Ватикана пытался "обменять" Мадуро на Украину — инсайдеры

В декабре Ватикан якобы пытался договориться с США, чтобы дали венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро возможность бежать в Россию. В Ватикане вроде бы считали, что Кремль готов обменять Венесуэлу на уступки Белого дома в отношении Украины.
Главные тезисы
- Кардинал Ватикана предложил обменять Николаса Мадуро на уступки по Украине, но попытка не увенчалась успехом из-за упрямства диктатора.
- Ватикан якобы считал, что Москва готова предоставить убежище Мадуро, в обмен на уступки в российско-украинском конфликте.
- Попытка договориться с США о выдаче Мадуро в Россию была сделана перед Рождеством, но диктатор не принял предложение, считая угрозы блефом.
Кардинал Ватикана пытался "выторговать" Мадуро у США
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на многочисленные осведомленные источники и полученные документы.
Как свидетельствуют документы, кардинал несколько дней добивался прямого разговора с государственным секретарем США Марко Рубио, которого считают архитектором американской операции в Венесуэле.
В разговоре с американским послом Паролин заявил, что Россия готова предоставить убежище Мадуро, и умолял американцев о терпении, чтобы подтолкнуть венесуэльского диктатора согласиться на такое предложение.
По словам одного из информаторов The Washington Post, у кардинала Паролина глубокий личный интерес к Венесуэле, поскольку в прошлом занимал должность посла Ватикана в Каракасе. Он также был посредником в переговорах по миру между Украиной и Россией.
Впрочем, по информации журналистов, обменять Мадуро на Украину не удалось из-за упрямства самого диктатора. Тот не верил, что Трамп действительно решится на военную операцию и считал угрозы Вашингтону обычным блефом.
Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как люди создают кризис, — рассказал один из осведомленных собеседников издания.
В этом контексте в частности упоминается эпизод, как за несколько дней до американской операции Мадуро танцевал в эфире венесуэльского телевидения, что американцы расценили как откровенную насмешку над Трампом.
