Кардинал Ватикана пытался "обменять" Мадуро на Украину — инсайдеры
Кардинал Ватикана пытался "обменять" Мадуро на Украину — инсайдеры

Мадуро
Источник:  The Washington Post

В декабре Ватикан якобы пытался договориться с США, чтобы дали венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро возможность бежать в Россию. В Ватикане вроде бы считали, что Кремль готов обменять Венесуэлу на уступки Белого дома в отношении Украины.

Главные тезисы

  • Кардинал Ватикана предложил обменять Николаса Мадуро на уступки по Украине, но попытка не увенчалась успехом из-за упрямства диктатора.
  • Ватикан якобы считал, что Москва готова предоставить убежище Мадуро, в обмен на уступки в российско-украинском конфликте.
  • Попытка договориться с США о выдаче Мадуро в Россию была сделана перед Рождеством, но диктатор не принял предложение, считая угрозы блефом.

Кардинал Ватикана пытался "выторговать" Мадуро у США

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на многочисленные осведомленные источники и полученные документы.

По информации издания, в канун Рождества кардинал Пьетро Паролин, являющийся вторым человеком в Ватикане после Папы Римского и отвечающий за дипломатические переговоры, срочно вызвал к себе американского посла при Святом Престоле Брайана Берча и расспрашивал его о планах Америки по Венесуэле.

Как свидетельствуют документы, кардинал несколько дней добивался прямого разговора с государственным секретарем США Марко Рубио, которого считают архитектором американской операции в Венесуэле.

В разговоре с американским послом Паролин заявил, что Россия готова предоставить убежище Мадуро, и умолял американцев о терпении, чтобы подтолкнуть венесуэльского диктатора согласиться на такое предложение.

По словам одного из информаторов The Washington Post, у кардинала Паролина глубокий личный интерес к Венесуэле, поскольку в прошлом занимал должность посла Ватикана в Каракасе. Он также был посредником в переговорах по миру между Украиной и Россией.

Согласно документам, полученным изданием, на встрече с Берчем 24 декабря Паролин заявил, что Россия готова принять Мадуро. Он также поделился тем, что в документах описывается как "слух": что Венесуэла стала "решающим элементом" в переговорах по поводу российско-украинской войны, и что "Москва откажется от Венесуэлы, если будет довольна Украиной".

Впрочем, по информации журналистов, обменять Мадуро на Украину не удалось из-за упрямства самого диктатора. Тот не верил, что Трамп действительно решится на военную операцию и считал угрозы Вашингтону обычным блефом.

Он не соглашался на сделку. Он просто собирался сидеть и смотреть, как люди создают кризис, — рассказал один из осведомленных собеседников издания.

В этом контексте в частности упоминается эпизод, как за несколько дней до американской операции Мадуро танцевал в эфире венесуэльского телевидения, что американцы расценили как откровенную насмешку над Трампом.

