США вилучили нафту з 7 захоплених венесуельських танкерів — Трамп

Сполучені Штати Америки вилучили нафту з семи нещодавно захоплених венесуельських танкерів, однак Трамп відмовився розкривати їхнє поточне місцезнаходження.
Головні тези:
- США вилучили нафту з 7 венесуельських танкерів, контролюючи тим самим ресурси, що перебували на них.
- США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною та розподілити прибуток.
- Адміністрація Трампа взяла курс на контроль над видобутком і розподілом венесуельської нафти після усунення Ніколаса Мадуро.
США вилучили нафту з захоплених венесуельських танкерів
За словами Трампа, США вже фактично контролюють нафтові ресурси, які перебували на танкерах.
Він уточнив, що венесуельська нафта наразі надходить на американські нафтопереробні заводи, зокрема в Х’юстоні та інших регіонах США.
Трамп повідомив, що США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною.
За його словами, частину доходів отримає Венесуела, а частину — Сполучені Штати та великі нафтові компанії.
