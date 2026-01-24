США вилучили нафту з 7 захоплених венесуельських танкерів — Трамп
США вилучили нафту з 7 захоплених венесуельських танкерів — Трамп

Трамп
Джерело:  The New York Post

Сполучені Штати Америки вилучили нафту з семи нещодавно захоплених венесуельських танкерів, однак Трамп відмовився розкривати їхнє поточне місцезнаходження.

Головні тези:

  • США вилучили нафту з 7 венесуельських танкерів, контролюючи тим самим ресурси, що перебували на них.
  • США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною та розподілити прибуток.
  • Адміністрація Трампа взяла курс на контроль над видобутком і розподілом венесуельської нафти після усунення Ніколаса Мадуро.

США вилучили нафту з захоплених венесуельських танкерів

За словами Трампа, США вже фактично контролюють нафтові ресурси, які перебували на танкерах.

Я не маю права вам цього розповідати. Але скажімо так — у них немає нафти. Ми забираємо нафту.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він уточнив, що венесуельська нафта наразі надходить на американські нафтопереробні заводи, зокрема в Х’юстоні та інших регіонах США.

Трамп повідомив, що США планують продати до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти за ринковою ціною.

За його словами, частину доходів отримає Венесуела, а частину — Сполучені Штати та великі нафтові компанії.

Венесуела заробить більше грошей, ніж будь-коли раніше.

