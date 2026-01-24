"Спробує його перевершити". Трамп кидає новий виклик Путіну
"Спробує його перевершити". Трамп кидає новий виклик Путіну

The New York Times

Останні дії американського лідера Дональда Трампа на міжнародній арені шокували багатьох глобальних гравців. Поки главі Кремля Володимиру Путіна приємно спостерігати, як президент США розколює НАТО, однак незабаром все може різко змінитися.

Головні тези:

  • Проблема для Путіна полягає в тому, що він не може передбачити наступний крок Трампа.
  • У якийсь момент президент США дійсно може вирішити, що глава Кремля йому заважає.

Трамп може стати другим “путіним”

Як вважають іноземні аналітики, Трамп не просто вдруге повернувся до Білого дому, а й почав демонструвати усім, що він володіє необмеженою владою.

Раніше в цю “гру” грав лише глава Кремля — тепер стало зрозуміло, що у нього з’явився конкурент.

Ситуацію, що склалася, прокоментувала Фіона Гілл, яка керувала російськими та європейськими справами в Раді національної безпеки Білого дому під час першої адміністрації Трампа:

Цей момент сповнений як надій, так і небезпек для Путіна. Для нього це буде складно, як і для всіх інших.

Усі ті злочини та зухвалі операції, якими раніше “славилася” лише Росія, наразі тьмяніють на тлі дій Дональда Трампа та його команди.

Глава Кремля повинен розуміти, що це лише початок, а також те, що гнів президента США у якийсь момент може дібратися й до нього.

По суті, Сполучені Штати кажуть: "Ми з вами, і ми будемо робити те ж саме, що і ви". Це знаменує собою нову реальність для Путіна. Проблема для нього цілком може полягати в тому, що Трамп спробує його перевершити, — вважає Гілл.

