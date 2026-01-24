Последние действия американского лидера Дональда Трампа на международной арене шокировали многих мировых игроков. Пока главе Кремля Владимиру Путину приятно наблюдать, как президент США раскалывает НАТО, однако скоро все может резко измениться.

Трамп может стать вторым "путиным"

Как считают иностранные аналитики, Трамп не просто во второй раз вернулся в Белый дом, но и начал демонстрировать всем, что у него есть неограниченная власть.

Ранее в эту "игру" играл только глава Кремля — теперь стало понятно, что у него появился конкурент.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала Фиона Хилл, руководившая российскими и европейскими делами в Совете национальной безопасности Белого дома во время первой администрации Трампа:

Этот момент полон как надежд, так и опасностей для Путина. Для него это будет сложно, как и для всех остальных. Поделиться

Все те преступления и дерзкие операции, которыми раньше “славилась” только Россия, сейчас тускнеют на фоне действий Дональда Трампа и его команды.

Глава Кремля должен понимать, что это только начало, а также то, что гнев президента США в какой-то момент может добраться и до него.