Последние действия американского лидера Дональда Трампа на международной арене шокировали многих мировых игроков. Пока главе Кремля Владимиру Путину приятно наблюдать, как президент США раскалывает НАТО, однако скоро все может резко измениться.
Главные тезисы
- Проблема для Путина заключается в том, что он не может предсказать следующий шаг Трампа.
- В какой-то момент президент США действительно может решить, что глава Кремля ему мешает.
Трамп может стать вторым "путиным"
Как считают иностранные аналитики, Трамп не просто во второй раз вернулся в Белый дом, но и начал демонстрировать всем, что у него есть неограниченная власть.
Ранее в эту "игру" играл только глава Кремля — теперь стало понятно, что у него появился конкурент.
Сложившуюся ситуацию прокомментировала Фиона Хилл, руководившая российскими и европейскими делами в Совете национальной безопасности Белого дома во время первой администрации Трампа:
Все те преступления и дерзкие операции, которыми раньше “славилась” только Россия, сейчас тускнеют на фоне действий Дональда Трампа и его команды.
Глава Кремля должен понимать, что это только начало, а также то, что гнев президента США в какой-то момент может добраться и до него.
