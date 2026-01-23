Трамп задоволений результатами своєї поїздки у Давос
Трамп задоволений результатами своєї поїздки у Давос

Президент США Дональд Трамп задоволений результатами своєї поїздки у Давос на Всесвітній економічний форум.

Головні тези:

  • Дональд Трамп висловив своє задоволення результатами поїздки у Давос на Всесвітній економічний форум.
  • Переговори з генеральним секретарем НАТО завершились рамковими домовленостями щодо Гренландії.
  • Президент США запустив Раду миру на форумі в Давосі.

Трамп похвалився результатами поїздки у Давос

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Яка чудова поїздка в Давос! Стільки всього вдалося досягти, зокрема рамкових домовленостей щодо угоди з НАТО про Гренландію. А ще Рада миру. Вау!!!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Переговори, що відбулися 21 січня в Давосі між Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завершилися досягненням рамкових домовленостей щодо Гренландії. Після неї президент США змінив свою позицію, виключивши можливість військового втручання та відкликавши свої погрози щодо тарифів проти європейців.

22 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп оголосив про запуск Ради миру. У церемонії взяли участь представники 19 держав. Європейські країни висловили серйозні застереження щодо участі в цьому органі.

