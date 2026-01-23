Президент США Дональд Трамп задоволений результатами своєї поїздки у Давос на Всесвітній економічний форум.

Трамп похвалився результатами поїздки у Давос

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Яка чудова поїздка в Давос! Стільки всього вдалося досягти, зокрема рамкових домовленостей щодо угоди з НАТО про Гренландію. А ще Рада миру. Вау!!! Дональд Трамп Президент США

Переговори, що відбулися 21 січня в Давосі між Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, завершилися досягненням рамкових домовленостей щодо Гренландії. Після неї президент США змінив свою позицію, виключивши можливість військового втручання та відкликавши свої погрози щодо тарифів проти європейців.