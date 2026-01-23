Трамп доволен результатами своей поездки в Давос

Президент США Дональд Трамп удовлетворен результатами своей поездки в Давос на Всемирный экономический форум.

Трамп похвастался результатами поездки в Давос

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Какая отличная поездка в Давос! Столько всего удалось достичь, в частности, рамочных договоренностей по соглашению с НАТО о Гренландии. А еще Совет мира. Вау!!! Дональд Трамп Президент США

Переговоры, состоявшиеся 21 января в Давосе между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, завершились достижением рамочных договоренностей по Гренландии. После нее президент США изменил свою позицию, исключив возможность военного вмешательства и отозвав свои угрозы тарифам против европейцев.