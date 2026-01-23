Трамп доволен результатами своей поездки в Давос
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп доволен результатами своей поездки в Давос

Donald Trump
Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп удовлетворен результатами своей поездки в Давос на Всемирный экономический форум.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп удовлетворен результатами своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
  • Переговоры с генеральным секретарем НАТО завершились рамочными соглашениями по Гренландии.
  • Президент США запустил Совет мира на форуме в Давосе, хотя некоторые европейские страны имели оговорки по поводу участия в нем.

Трамп похвастался результатами поездки в Давос

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Какая отличная поездка в Давос! Столько всего удалось достичь, в частности, рамочных договоренностей по соглашению с НАТО о Гренландии. А еще Совет мира. Вау!!!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Переговоры, состоявшиеся 21 января в Давосе между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, завершились достижением рамочных договоренностей по Гренландии. После нее президент США изменил свою позицию, исключив возможность военного вмешательства и отозвав свои угрозы тарифам против европейцев.

22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп объявил о запуске Совета мира. В церемонии приняли участие представители 19 стран. Европейские страны выразили серьезные оговорки относительно участия в этом органе.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет получить миллиарды долларов за создание новой "ООН"
СМИ раскрыли новый план Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО возмущается, что все забыли об Украине из-за Трампа и Гренландии
Рютте призывает мир вспомнить об Украине и ее проблемах
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Год Трампа. Президент США похвастался своими 365 "достижениями"
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?