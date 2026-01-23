Трамп доволен результатами своей поездки в Давос

Президент США Дональд Трамп удовлетворен результатами своей поездки в Давос на Всемирный экономический форум.
Главные тезисы
- Дональд Трамп удовлетворен результатами своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
- Переговоры с генеральным секретарем НАТО завершились рамочными соглашениями по Гренландии.
- Президент США запустил Совет мира на форуме в Давосе, хотя некоторые европейские страны имели оговорки по поводу участия в нем.
Трамп похвастался результатами поездки в Давос
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Переговоры, состоявшиеся 21 января в Давосе между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, завершились достижением рамочных договоренностей по Гренландии. После нее президент США изменил свою позицию, исключив возможность военного вмешательства и отозвав свои угрозы тарифам против европейцев.
22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп объявил о запуске Совета мира. В церемонии приняли участие представители 19 стран. Европейские страны выразили серьезные оговорки относительно участия в этом органе.
