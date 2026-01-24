США изъяли нефть из 7 захваченных венесуэльских танкеров — Трамп

Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако Трамп отказался раскрывать их текущее местонахождение.

США изъяли нефть из захваченных венесуэльских танкеров

По словам Трампа, США уже фактически контролируют находившиеся на танкерах нефтяные ресурсы.

Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так — у них нет нефти. Мы забираем нефть. Дональд Трамп Президент США

Он уточнил, что венесуэльская нефть поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.

Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене.

По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.