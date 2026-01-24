США изъяли нефть из 7 захваченных венесуэльских танкеров — Трамп

Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако Трамп отказался раскрывать их текущее местонахождение.
Главные тезисы
- Согласно заявлению Трампа, США изъяли нефть из семи захваченных венесуэльских танкеров, оставаясь молчаливыми о местах их нахождения.
- Планируется продажа до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене, прибыль будет распределена между Венесуэлой и американскими компаниями.
- Администрация Трампа стремится контролировать добычу и распределение венесуэльской нефти после свержения Николаса Мадуро.
США изъяли нефть из захваченных венесуэльских танкеров
По словам Трампа, США уже фактически контролируют находившиеся на танкерах нефтяные ресурсы.
Он уточнил, что венесуэльская нефть поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.
Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене.
По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.
