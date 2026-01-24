США изъяли нефть из 7 захваченных венесуэльских танкеров — Трамп
США изъяли нефть из 7 захваченных венесуэльских танкеров — Трамп

Трамп
Источник:  The New York Post

Соединенные Штаты Америки изъяли нефть из семи недавно захваченных венесуэльских танкеров, однако Трамп отказался раскрывать их текущее местонахождение.

  • Согласно заявлению Трампа, США изъяли нефть из семи захваченных венесуэльских танкеров, оставаясь молчаливыми о местах их нахождения.
  • Планируется продажа до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене, прибыль будет распределена между Венесуэлой и американскими компаниями.
  • Администрация Трампа стремится контролировать добычу и распределение венесуэльской нефти после свержения Николаса Мадуро.

США изъяли нефть из захваченных венесуэльских танкеров

По словам Трампа, США уже фактически контролируют находившиеся на танкерах нефтяные ресурсы.

Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так — у них нет нефти. Мы забираем нефть.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он уточнил, что венесуэльская нефть поступает на американские нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстоне и других регионах США.

Трамп сообщил, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене.

По его словам, часть доходов получит Венесуэла, а часть Соединенные Штаты и крупные нефтяные компании.

Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо раньше.

