"Ми будемо завдавати удари". Трамп пригрозив атакувати території різних країн

Американський лідер Дональд Трамп публічно попередив, що його війська можуть завдавати наземних ударів по об'єктах наркокартелів у будь-якій точці Землі, зокрема й у Мексиці.

Трамп оголосив "війну” наркокартелям

Ми будемо завдавати удари по картелях. Ми знаємо їхні маршрути. Ми знаємо про них все. Ми знаємо, де вони живуть. Ми знаємо про них все. Дональд Трамп Президент США

Журналісти вирішили уточнити в очільника Білого дому, чи можуть ці удари бути завдані "будь-де", зокрема по території Мексики, Венесуели чи Колумбії.

Дональд Трамп одразу відповів ствердно: "Будь-де".

На цьому тлі американський лідер вирішив похизуватися "успіхами на воді".

За словами Дональда Трампа, завдяки військовим ударам по суднах, мовляв, вдалося вилучити 97% наркотиків, які перевозилися морем.

Він також наголосив, що тепер хоче бачити такий самий успіх "на суші".