"Ми будемо завдавати удари". Трамп пригрозив атакувати території різних країн

Американський лідер Дональд Трамп публічно попередив, що його війська можуть завдавати наземних ударів по об'єктах наркокартелів у будь-якій точці Землі, зокрема й у Мексиці.
Головні тези:
- Трамп заявив про успішні результати в боротьбі з контрабандою наркотиків на морі.
- Незабаром розпочнуться аналогічні масштабні операції, але вже на суші.
Трамп оголосив "війну” наркокартелям
Журналісти вирішили уточнити в очільника Білого дому, чи можуть ці удари бути завдані "будь-де", зокрема по території Мексики, Венесуели чи Колумбії.
Дональд Трамп одразу відповів ствердно: "Будь-де".
На цьому тлі американський лідер вирішив похизуватися "успіхами на воді".
За словами Дональда Трампа, завдяки військовим ударам по суднах, мовляв, вдалося вилучити 97% наркотиків, які перевозилися морем.
Він також наголосив, що тепер хоче бачити такий самий успіх "на суші".
Як стверджують у Міністерстві юстиції США, більшість незаконних наркотиків іноземного виробництва, доступних у Сполучених Штатах, потрапляють у країну контрабандою саме суходолом через кордон з Мексикою і, значно рідше, з Канадою.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-