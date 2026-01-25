"Ми будемо завдавати удари". Трамп пригрозив атакувати території різних країн
"Ми будемо завдавати удари". Трамп пригрозив атакувати території різних країн

Трамп
Read in English
Джерело:  The New York Post

Американський лідер Дональд Трамп публічно попередив, що його війська можуть завдавати наземних ударів по об'єктах наркокартелів у будь-якій точці Землі, зокрема й у Мексиці.

Головні тези:

  • Трамп заявив про успішні результати в боротьбі з контрабандою наркотиків на морі.
  • Незабаром розпочнуться аналогічні масштабні операції, але вже на суші.

Трамп оголосив "війну” наркокартелям

Ми будемо завдавати удари по картелях. Ми знаємо їхні маршрути. Ми знаємо про них все. Ми знаємо, де вони живуть. Ми знаємо про них все.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Журналісти вирішили уточнити в очільника Білого дому, чи можуть ці удари бути завдані "будь-де", зокрема по території Мексики, Венесуели чи Колумбії.

Дональд Трамп одразу відповів ствердно: "Будь-де".

На цьому тлі американський лідер вирішив похизуватися "успіхами на воді".

За словами Дональда Трампа, завдяки військовим ударам по суднах, мовляв, вдалося вилучити 97% наркотиків, які перевозилися морем.

Він також наголосив, що тепер хоче бачити такий самий успіх "на суші".

Як стверджують у Міністерстві юстиції США, більшість незаконних наркотиків іноземного виробництва, доступних у Сполучених Штатах, потрапляють у країну контрабандою саме суходолом через кордон з Мексикою і, значно рідше, з Канадою.

Трамп
Трамп
Трамп

