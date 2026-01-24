Трамп погрожує Канаді новими митами через угоду з Китаєм
Трамп погрожує Канаді новими митами через угоду з Китаєм

24 січня президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 100% мита на всі канадські товари у відповідь на можливу торговельну угоди Оттави з Пекіном.

Головні тези:

  • Трамп погрожує запровадженням 100% мита на всі канадські товари через можливу угоду між Канадою та Китаєм.
  • Президент США стверджує, що Китай може повністю поглинути Канаду, що призведе до знищення бізнесу та соціальної структури країни.
  • Дональд Трамп висловив суперечливі погляди на торговельні відносини між Канадою, США та Китаєм.

Трамп знову накинувся з погрозами на Канаду

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Якщо губернатор (прем’єр-міністр Канади Марка, — ред.) Карні думає, що він перетворить Канаду на "порт розвантаження" для товарів і продукції, які Китай відправляє до США, він глибоко помиляється.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами президента США, Китай "з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її". На його думку, це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя.

Пост Трампа

Трамп заявив, що у разі укладення угоди Канада "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".

