Трамп погрожує Канаді новими митами через угоду з Китаєм

24 січня президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням 100% мита на всі канадські товари у відповідь на можливу торговельну угоди Оттави з Пекіном.
Трамп знову накинувся з погрозами на Канаду
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
За словами президента США, Китай "з’їсть Канаду живцем, повністю поглине її". На його думку, це призведе до знищення канадського бізнесу, соціальної структури та звичного способу життя.
Трамп заявив, що у разі укладення угоди Канада "негайно отримає 100% мито на всі канадські товари та продукцію, що ввозяться до США".
