Трамп угрожает Канаде новыми пошлинами из-за соглашения с Китаем

24 января президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100% пошлины на все канадские товары в ответ на возможное торговое соглашение Оттавы с Пекином.
Трамп снова набросился с угрозами на Канаду
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам президента США, Китай "съест Канаду заживо, полностью поглотит ее". По его мнению, это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и привычному образу жизни.
Трамп заявил, что в случае заключения соглашения Канада "немедленно получит 100% пошлину на все ввозимые в США канадские товары и продукцию".
