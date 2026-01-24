Трамп угрожает Канаде новыми пошлинами из-за соглашения с Китаем
Трамп угрожает Канаде новыми пошлинами из-за соглашения с Китаем

Трамп
24 января президент США Дональд Трамп пригрозил введением 100% пошлины на все канадские товары в ответ на возможное торговое соглашение Оттавы с Пекином.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп грозит ввести 100% пошлину на все канадские товары из-за возможного торгового соглашения между Канадой и Китаем.
  • Президент США считает, что Китай может поглотить Канаду, что приведет к уничтожению бизнеса и социальной структуры страны.

Трамп снова набросился с угрозами на Канаду

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Если губернатор (премьер-министр Канады Марка, ред.) Карни думает, что он превратит Канаду в "порт разгрузки" для товаров и продукции, которые Китай отправляет в США, он глубоко ошибается.

По словам президента США, Китай "съест Канаду заживо, полностью поглотит ее". По его мнению, это приведет к уничтожению канадского бизнеса, социальной структуры и привычному образу жизни.

Пост Трампа

Трамп заявил, что в случае заключения соглашения Канада "немедленно получит 100% пошлину на все ввозимые в США канадские товары и продукцию".

