Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов на фронте

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1432 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего в течение 24 января на фронте произошло 127 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 25 января 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 234 040 (+1 020) человек;
танков — 11 605 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 23 950 (+1) ед;
артиллерийских систем — 36 612 (+32) ед;
РСЗО — 1 624 (+1) ед;
средств ПВО — 1286 (+3) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 114 896 (+847) ед;
крылатых ракет — 4 205 (+15) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 75 759 (+115) ед;
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-