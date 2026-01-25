Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов на фронте
Генштаб отчитывается о новых успехах украинских воинов на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начался 1432 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего в течение 24 января на фронте произошло 127 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 25 января 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 25.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 234 040 (+1 020) человек;

  • танков — 11 605 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 950 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 36 612 (+32) ед;

  • РСЗО — 1 624 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1286 (+3) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 114 896 (+847) ед;

  • крылатых ракет — 4 205 (+15) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 75 759 (+115) ед;

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 95 авиационных ударов, применив 25 ракет и сбросив 248 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7503 дрона-камикадзе и произвели 3720 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 112 — из реактивных систем залпового огня.

