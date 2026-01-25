Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів на фронті

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження російських окупантів.
Головні тези:
- Почався 1432 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом 24 січня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 25 січня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 234 040 (+1 020) осіб;
танків — 11 605 (+2) од;
бойових броньованих машин — 23 950 (+1) од;
артилерійських систем — 36 612 (+32) од;
РСЗВ — 1 624 (+1) од;
засобів ПВО — 1 286 (+3) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 114 896 (+847) од;
крилатих ракет — 4 205 (+15) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 759 (+115) од;
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб.
