Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів на фронті
Україна
Генштаб звітує про нові успіхи українських воїнів на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження російських окупантів.

Головні тези:

  • Почався 1432 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом протягом 24 січня на фронті відбулося 127 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 25 січня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 25.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 234 040 (+1 020) осіб;

  • танків — 11 605 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 23 950 (+1) од;

  • артилерійських систем — 36 612 (+32) од;

  • РСЗВ — 1 624 (+1) од;

  • засобів ПВО — 1 286 (+3) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 114 896 (+847) од;

  • крилатих ракет — 4 205 (+15) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 759 (+115) од;

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 7503 дрони-камікадзе та здійснили 3720 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 112 — з реактивних систем залпового вогню.

