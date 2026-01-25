У Путина есть смертоносный козырь в войне против Украины

Как считают эксперты издания The Times, у российского диктатора Владимира Путина остался еще один очень опасный козырь, о котором он привык молчать. Речь идет о химическом оружии массового поражения. Она может быть использована против Украины, если глава Кремля попадет в тупик.

Путин может принять роковое решение, чтобы отомстить Украине за сопротивление

Ни для кого не секрет, что российские захватчики тысячи раз применяли запрещенное химическое оружие против украинских защитников.

Однако иностранные специалисты склоняются к мнению, что в какой-то момент Путин может приказать использовать более смертоносные вещества для массового поражения.

По убеждению экспертов, это может произойти, если диктатора загонят в тупик, или он наконец поймет, что не имеет шансов выиграть войну на поле боя.

Существует высокая вероятность того, что Москва сейчас скрывает весь спектр химического оружия, которым располагает.