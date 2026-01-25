У Путина есть смертоносный козырь в войне против Украины
У Путина есть смертоносный козырь в войне против Украины

Путин может принять роковое решение, чтобы отомстить Украине за сопротивление
Читати українською
Источник:  The Times

Как считают эксперты издания The Times, у российского диктатора Владимира Путина остался еще один очень опасный козырь, о котором он привык молчать. Речь идет о химическом оружии массового поражения. Она может быть использована против Украины, если глава Кремля попадет в тупик.

Главные тезисы

  • Многие факты указывают на то, что российская программа химического оружия все еще существует.
  • Однако диктатор должен осознавать, что такой шаг будет иметь для него серьезные последствия.

Путин может принять роковое решение, чтобы отомстить Украине за сопротивление

Ни для кого не секрет, что российские захватчики тысячи раз применяли запрещенное химическое оружие против украинских защитников.

Однако иностранные специалисты склоняются к мнению, что в какой-то момент Путин может приказать использовать более смертоносные вещества для массового поражения.

По убеждению экспертов, это может произойти, если диктатора загонят в тупик, или он наконец поймет, что не имеет шансов выиграть войну на поле боя.

Существует высокая вероятность того, что Москва сейчас скрывает весь спектр химического оружия, которым располагает.

В столицах союзников обеспокоены тем, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Президент Путин неоднократно кичился ядерным оружием, при этом демонстративно сохраняя молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения.

