Союзники Украины разработали тайный план на случай повторного вторжения РФ
Союзники Украины разработали тайный план на случай повторного вторжения РФ

Зеленский и Стармер
Читати українською
Источник:  Financial Times

Издание Financial Times от своих инсайдеров узнало, что команда украинского лидера Владимира Зеленского и западные лидеры обсуждают конкретный план действий, который будет использован, если Россия попытается снова начать войну против Украины.

Главные тезисы

  • Один из этапов плана предусматривает привлечение сил “Коалиции желающих”.
  • Если это не поможет, то в ситуацию вмешаются военные США.

Киев и его союзники готовятся к разным сценариям развития событий

По словам анонимных источников, этот многоуровневый план многократно обсуждали в декабре и январе чиновники ЕС, США и Украины.

Этот документ предусматривает поэтапный ответ на нарушение Россией режима тишины:

  • в течение первых суток после нарушения: дипломатическое предупреждение, а при необходимости — активное привлечение Сил обороны Украины для восстановления перемирия;

  • если боевые действия не утихают, то должен стартовать второй этап плана — привлечением сил “Коалиции желающих” (речь идет о военных Евросоюза, Британии, Норвегии, Исландии и Турции);

  • в случае более масштабной атаки (72 часа после первого нарушения): скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием военных США.

Следует отметить, что уже 4 и 5 февраля в Абу-Даби должен пройти новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и России.

