Союзники Украины разработали тайный план на случай повторного вторжения РФ

Издание Financial Times от своих инсайдеров узнало, что команда украинского лидера Владимира Зеленского и западные лидеры обсуждают конкретный план действий, который будет использован, если Россия попытается снова начать войну против Украины.
Главные тезисы
- Один из этапов плана предусматривает привлечение сил “Коалиции желающих”.
- Если это не поможет, то в ситуацию вмешаются военные США.
Киев и его союзники готовятся к разным сценариям развития событий
По словам анонимных источников, этот многоуровневый план многократно обсуждали в декабре и январе чиновники ЕС, США и Украины.
Этот документ предусматривает поэтапный ответ на нарушение Россией режима тишины:
в течение первых суток после нарушения: дипломатическое предупреждение, а при необходимости — активное привлечение Сил обороны Украины для восстановления перемирия;
если боевые действия не утихают, то должен стартовать второй этап плана — привлечением сил “Коалиции желающих” (речь идет о военных Евросоюза, Британии, Норвегии, Исландии и Турции);
в случае более масштабной атаки (72 часа после первого нарушения): скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием военных США.
Следует отметить, что уже 4 и 5 февраля в Абу-Даби должен пройти новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и России.
