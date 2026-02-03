Союзники Украины разработали тайный план на случай повторного вторжения РФ

Издание Financial Times от своих инсайдеров узнало, что команда украинского лидера Владимира Зеленского и западные лидеры обсуждают конкретный план действий, который будет использован, если Россия попытается снова начать войну против Украины.

Киев и его союзники готовятся к разным сценариям развития событий

По словам анонимных источников, этот многоуровневый план многократно обсуждали в декабре и январе чиновники ЕС, США и Украины.

Этот документ предусматривает поэтапный ответ на нарушение Россией режима тишины:

в течение первых суток после нарушения: дипломатическое предупреждение, а при необходимости — активное привлечение Сил обороны Украины для восстановления перемирия;

если боевые действия не утихают, то должен стартовать второй этап плана — привлечением сил “Коалиции желающих” (речь идет о военных Евросоюза, Британии, Норвегии, Исландии и Турции);

в случае более масштабной атаки (72 часа после первого нарушения): скоординированный ответ сил, поддерживаемых Западом, с участием военных США.

Следует отметить, что уже 4 и 5 февраля в Абу-Даби должен пройти новый раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и России.