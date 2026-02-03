Силы ПВО обезвредили 38 российских ракет и 412 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 38 российских ракет и 412 дронов

Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину 2-3 февраля - как отработала ПВО
Read in English
Читати українською

В течение ночи 2-3 февраля Россия наносила комбинированный удар по Украине с применением ракет разных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. В общей сложности было зафиксировано 521 вражеское средство воздушного нападения. Силы ПВО смогли обезвредить 450 российских целей.

Главные тезисы

  • Произошло попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях.
  • Атака врага продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА.

Атака России на Украину 2-3 февраля — как отработала ПВО

Для нового нападения враг использовал:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ТОТ АР Крым);

  • 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл. — РФ, ТОТ Крыма);

  • 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. — РФ);

  • 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. — РФ);

  • 450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 300 из них — "шахеды".

Основные направления удара — Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников разных типов:

  • 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";

  • 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

  • 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

  • 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";

  • 412 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО возмущается, что все забыли об Украине из-за Трампа и Гренландии
Рютте призывает мир вспомнить об Украине и ее проблемах
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака России на Киев — какие последствия
Виталий Кличко
Последствия новой атаки России на Киев – что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили пожилую женщину на Харьковщине
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атаки России на Харьков и область — последние подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?