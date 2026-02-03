Силы ПВО обезвредили 38 российских ракет и 412 дронов

В течение ночи 2-3 февраля Россия наносила комбинированный удар по Украине с применением ракет разных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. В общей сложности было зафиксировано 521 вражеское средство воздушного нападения. Силы ПВО смогли обезвредить 450 российских целей.
Главные тезисы
- Произошло попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях.
- Атака врага продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА.
Атака России на Украину 2-3 февраля — как отработала ПВО
Для нового нападения враг использовал:
4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ТОТ АР Крым);
32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков — Брянская обл. — РФ, ТОТ Крыма);
7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. — РФ);
28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. — РФ);
450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, около 300 из них — "шахеды".
Основные направления удара — Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей — 38 ракет и 412 беспилотников разных типов:
4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
412 ударных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.
Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.
