Массированная атака России на Киев — какие последствия

В течение ночи 3 февраля российские захватчики совершали массированное воздушное нападение на столицу Украины. Согласно последним данным, пострадали трое мирных жителей города.
Главные тезисы
- В Шевченковском районе произошло возгорание многоэтажки, 2 человека получили травмы.
- Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется.
Последствия новой атаки России на Киев — что известно
Около 02:00 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе произошло возгорание в помещении детского сада.
Также, по его словам, произошло падение обломков БПЛА на несколько жилых домов.
Он также подтвердил, что на еще одной локации горели складские помещения — огонь удалось потушить.
Как отметил мэр, в Печерском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию АЗС повреждено здание АЗС, 4 авто, линии электропередач.
Утром стало известно, что Дарницкий и Днепровский районы остались преимущественно без тепла из-за российских ударов.
Кличко уточнил, что сейчас в Киеве уже 1170 многоэтажек без теплоснабжения.
По словам мэра, коммунальщики и энергетики приступили к восстановительным работам.
