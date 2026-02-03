Массированная атака России на Киев — какие последствия

В течение ночи 3 февраля российские захватчики совершали массированное воздушное нападение на столицу Украины. Согласно последним данным, пострадали трое мирных жителей города.

Последствия новой атаки России на Киев — что известно

Около 02:00 мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе произошло возгорание в помещении детского сада.

Также, по его словам, произошло падение обломков БПЛА на несколько жилых домов.

В Дарницком районе произошло попадание в нежилую застройку. По другому адресу из-за падения обломков произошло возгорание на крыше 26-этажного жилого дома, разрушение перегородок и остекление незаселенной квартиры на верхнем этаже. Пожар был ликвидирован. Виталий Кличко Мэр Киева

Он также подтвердил, что на еще одной локации горели складские помещения — огонь удалось потушить.

Как отметил мэр, в Печерском районе в результате падения обломков БпЛА на территорию АЗС повреждено здание АЗС, 4 авто, линии электропередач.

В Шевченковском районе попадание БпЛА в 22-этажный жилой дом на уровне 16-17 этажей. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 90 кв. Поделиться

Утром стало известно, что Дарницкий и Днепровский районы остались преимущественно без тепла из-за российских ударов.

Кличко уточнил, что сейчас в Киеве уже 1170 многоэтажек без теплоснабжения.

По словам мэра, коммунальщики и энергетики приступили к восстановительным работам.