Январь-2026. ПВО Украины уничтожила почти 10 тыс российских воздушных целей
Украина
Январь-2026. ПВО Украины уничтожила почти 10 тыс российских воздушных целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
В январе противовоздушная оборона Cил обороны Украины уничтожила 9707 воздушных целей россиян, в том числе 79 ракет разных типов.

Главные тезисы

  • ПВО Украины уничтожило 9707 российских воздушных целей, включая ракеты и беспилотники в январе 2026 года.
  • Противовоздушная оборона успешно совершила 614 вылетов авиации для защиты от вражеских атак.

ПВО уничтожила 9707 воздушных целей РФ в январе

В январе 2026 года ПВО уничтожило 9707 воздушных целей.

В частности:

  • 13 крылатых ракет Х-101,

  • 9 крылатых ракет Х-22/Х-32,

  • 37 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23,

  • 10 крылатых ракет "Калибр",

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69,

  • 6 крылатых ракет "Искандер-К".

Также ПВО обезвредило 2725 ударных БПЛА типа Shahed, 565 разведывательных дронов, 18185 БПЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в январе совершила 614 вылетов, в том числе около 460 — на истребительное авиационное прикрытие, более 90 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Авиация Сил обороны Украины в январе уничтожила 392 воздушных целей: 11 крылатых ракет и 381 БПЛА. Впечатлены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники россиян.

