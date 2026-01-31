Январь-2026. ПВО Украины уничтожила почти 10 тыс российских воздушных целей

В январе противовоздушная оборона Cил обороны Украины уничтожила 9707 воздушных целей россиян, в том числе 79 ракет разных типов.

ПВО уничтожила 9707 воздушных целей РФ в январе

В январе 2026 года ПВО уничтожило 9707 воздушных целей.

В частности:

13 крылатых ракет Х-101,

9 крылатых ракет Х-22/Х-32,

37 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23,

10 крылатых ракет "Калибр",

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69,

6 крылатых ракет "Искандер-К".

Также ПВО обезвредило 2725 ударных БПЛА типа Shahed, 565 разведывательных дронов, 18185 БПЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в январе совершила 614 вылетов, в том числе около 460 — на истребительное авиационное прикрытие, более 90 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.