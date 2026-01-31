Январь-2026. ПВО Украины уничтожила почти 10 тыс российских воздушных целей

В январе противовоздушная оборона Cил обороны Украины уничтожила 9707 воздушных целей россиян, в том числе 79 ракет разных типов.
Главные тезисы
- ПВО Украины уничтожило 9707 российских воздушных целей, включая ракеты и беспилотники в январе 2026 года.
- Противовоздушная оборона успешно совершила 614 вылетов авиации для защиты от вражеских атак.
ПВО уничтожила 9707 воздушных целей РФ в январе
В январе 2026 года ПВО уничтожило 9707 воздушных целей.
В частности:
13 крылатых ракет Х-101,
9 крылатых ракет Х-22/Х-32,
37 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23,
10 крылатых ракет "Калибр",
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69,
6 крылатых ракет "Искандер-К".
Также ПВО обезвредило 2725 ударных БПЛА типа Shahed, 565 разведывательных дронов, 18185 БПЛА других типов.
Авиация Воздушных сил в январе совершила 614 вылетов, в том числе около 460 — на истребительное авиационное прикрытие, более 90 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
Авиация Сил обороны Украины в январе уничтожила 392 воздушных целей: 11 крылатых ракет и 381 БПЛА. Впечатлены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники россиян.
