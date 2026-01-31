Силы ПВО обезвредили 64 дрона РФ в ночь на 31 января

Отчет ПВО Украины о боевой работе в ночь на 31 января

С 17:40 пятницы, 30 января, россияне атаковали 85 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), и около 55 из них — типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 субботы, 31 января, ПВО сбила/подавила 64 дрона на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 13 локациях.