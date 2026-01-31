Сили ППО знешкодили 64 дрони РФ у ніч проти 31 січня
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 64 дрони РФ у ніч проти 31 січня

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Сили протиповітряної оборони знешкодили 64 з 85 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 30 січня.

Головні тези:

  • Українське ППО забезпечило успішну відсіч 64 дронам, якими російські загарбники атакували країну.
  • Бойові сили України активно боролися з наближеною небезпекою, використовуючи авіацію, зенітні ракетні війська та інші засоби.

Звіт ППО України щодо бойової роботи у ніч проти 31 січня

З 17:40 п'ятниці, 30 січня, росіяни атакували 85 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), і близько 55 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 суботи, 31 січня, ППО збила / подавила 64 дрони на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання 20 ударних БПЛА на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі дрони.

