ППО збила 103 дрони під час нічної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила 103 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 28 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 103 ворожі безпілотники.

Головні тези:

  • Під час нічної атаки РФ по Україні Протиповітряна оборона збила 103 ворожі дрони різних типів.
  • Силам ППО вдалося активно відпрацювати атаку балістичною ракетою та ударними безпілотниками типу Shahed та Гербер.

Як відпрацювала ППО України у ніч проти 28 січня

З 18:00 27 січня до ранку 28 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., а також 146 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Близько 90 із запушених росіянами дронів — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки! — попередили в Повітряних силах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Cили ППО знешкодили 15 російських ракет та 357 дронів
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ. ППО України збила 110 безпілотників
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 135 дронів під час повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?