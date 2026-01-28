ППО збила 103 дрони під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 28 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 103 ворожі безпілотники.
Головні тези:
- Під час нічної атаки РФ по Україні Протиповітряна оборона збила 103 ворожі дрони різних типів.
- Силам ППО вдалося активно відпрацювати атаку балістичною ракетою та ударними безпілотниками типу Shahed та Гербер.
Як відпрацювала ППО України у ніч проти 28 січня
З 18:00 27 січня до ранку 28 січня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., а також 146 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Близько 90 із запушених росіянами дронів — "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях.
