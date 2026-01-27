ППО знешкодила 135 дронів під час повітряного нападу РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 26-27 січня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 165 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні в центрі та сході країни.
- Відбулося влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — які наслідки
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Варто також зазначити, що близько 100 із них ‘’шахеди”.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
