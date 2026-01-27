ПВО обезвредила 135 дронов во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге в центре и востоке страны.
- Произошло попадание 24 ударных БПЛА на 14 локациях.
Новая атака РФ на Украину — какие последствия
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.
Стоит также отметить, что около 100 из них "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
