ПВО обезвредила 135 дронов во время воздушного нападения РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Стоит также отметить, что около 100 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!