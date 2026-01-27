ПВО обезвредила 135 дронов во время воздушного нападения РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 135 дронов во время воздушного нападения РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 165 ударными БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге в центре и востоке страны.
  • Произошло попадание 24 ударных БПЛА на 14 локациях.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Стоит также отметить, что около 100 из них "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге в центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе, — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Мерц призывают ЕС применить торговую "базуку" против США
Мерц и Макрон
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин теряет еще одного крупного покупателя российской нефти
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Одессу — пострадали десятки человек
Одесса снова попала под удар России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?