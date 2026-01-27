Россия массированно атаковала Одессу — пострадали десятки человек

Ночью 27 января российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одессу, в результате чего пострадали не менее 22 мирных жителей города.

Одесса снова попала под удар России

О последствиях новой российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

По словам последнего, ночью противник совершил воздушное нападение на Одессу ударными БпЛА.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

В результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека, среди них 14 — легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте. Сергей Лысак Глава Одесской МВА

Он также подтвердил, что все экстренные службы работают на местах попадания с самой ночи.

Как отметил Сергей Лысак, уже развернули оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

Сотрудники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення", а также из городского бюджета, — подчеркнул глава Одесской МВА.

Фото: facebook.com/p/Сергей-Лысак

В ГСЧС Украины также добавили, что по состоянию на утро в Одессе продолжаются поиски людей под завалами: