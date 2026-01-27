Россия массированно атаковала Одессу — пострадали десятки человек

Ночью 27 января российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одессу, в результате чего пострадали не менее 22 мирных жителей города.
Главные тезисы
- С ночи на местах попаданий работают все экстренные службы.
- Предварительно под завалами могут находиться 3 человека.
Одесса снова попала под удар России
О последствиях новой российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
По словам последнего, ночью противник совершил воздушное нападение на Одессу ударными БпЛА.
Он также подтвердил, что все экстренные службы работают на местах попадания с самой ночи.
Как отметил Сергей Лысак, уже развернули оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь.
В ГСЧС Украины также добавили, что по состоянию на утро в Одессе продолжаются поиски людей под завалами:
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-