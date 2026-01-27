Россия массированно атаковала Одессу — пострадали десятки человек
Украина
Россия массированно атаковала Одессу — пострадали десятки человек

Одесса снова попала под удар России
Источник:  Одесская ОГА

Ночью 27 января российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одессу, в результате чего пострадали не менее 22 мирных жителей города.

  • С ночи на местах попаданий работают все экстренные службы.
  • Предварительно под завалами могут находиться 3 человека.

О последствиях новой российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

По словам последнего, ночью противник совершил воздушное нападение на Одессу ударными БпЛА.

В результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека, среди них 14 — легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

Он также подтвердил, что все экстренные службы работают на местах попадания с самой ночи.

Как отметил Сергей Лысак, уже развернули оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь.

Сотрудники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе “єВідновлення”, а также из городского бюджета, — подчеркнул глава Одесской МВА.

В ГСЧС Украины также добавили, что по состоянию на утро в Одессе продолжаются поиски людей под завалами:

Предварительно под завалами могут находиться 3 человека. Продолжаются аварийно-спасательные работы, привлечена кинологическая служба. Информация обновляется.

