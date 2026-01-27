Росія масовано атакувала Одесу — постраждали десятки людей

Уночі 27 січня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одесу, внаслідок чого постраждали щонайменше 22 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- З ночі на місцях влучань працюють усі екстрені служби.
- Попередньо, під завалами можуть перебувати 3 особи.
Одеса знову потрапила під удар Росії
Про наслідки нової російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
За словами останнього, уночі противник здійснив повітряний напад на Одесу ударними БпЛА.
Він також підтвердив, що усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі.
Як зазначив Сергій Лисак, уже розгорнули оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога.
У ДСНС України також додали, що станом на ранок в Одесі тривають пошуки людей під завалами:
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-