Росія масовано атакувала Одесу — постраждали десятки людей
Україна
Росія масовано атакувала Одесу — постраждали десятки людей

Одеса знову потрапила під удар Росії
Джерело:  Одеська ОДА

Уночі 27 січня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одесу, внаслідок чого постраждали щонайменше 22 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • З ночі на місцях влучань працюють усі екстрені служби.
  • Попередньо, під завалами можуть перебувати 3 особи. 

Одеса знову потрапила під удар Росії

Про наслідки нової російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За словами останнього, уночі противник здійснив повітряний напад на Одесу ударними БпЛА.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 — легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Одеської МВА

Він також підтвердив, що усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі.

Як зазначив Сергій Лисак, уже розгорнули оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету, — наголосив голова Одеської МВА.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

У ДСНС України також додали, що станом на ранок в Одесі тривають пошуки людей під завалами:

Попередньо, під завалами можуть перебувати 3 особи. Тривають аварійно-рятувальні роботи, залучено кінологічну службу. Інформація оновлюється.

