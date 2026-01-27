Росія масовано атакувала Одесу — постраждали десятки людей

Уночі 27 січня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одесу, внаслідок чого постраждали щонайменше 22 мирних мешканців міста.

Одеса знову потрапила під удар Росії

Про наслідки нової російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За словами останнього, уночі противник здійснив повітряний напад на Одесу ударними БпЛА.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждало 22 людини, серед них 14 — легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці. Сергій Лисак Голова Одеської МВА

Він також підтвердив, що усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі.

Як зазначив Сергій Лисак, уже розгорнули оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету, — наголосив голова Одеської МВА. Поширити

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

У ДСНС України також додали, що станом на ранок в Одесі тривають пошуки людей під завалами: