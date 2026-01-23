Орбан погрожує не пускати Україну до ЄС 100 років — Сибіга жорстко відреагував

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга переконаний, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан вдається до бравади, коли обіцяє блокувати вступ України до Європейського союзу найближчі 100 років.

Сибіга жорстко поставив Орбана на місце

Нещодавно угорський лідер повідомив, що ознайомився з таємним планом ЄС щодо України.

За словами Орбана, цей “конфіденційний документ Єврокомісії” містить положення про те, що Україна повинна стати повноцінним членом ЄС до 2027 року.

На тлі оприлюднення цієї інформації прем’єр Угорщини цинічно пообіцяв, що не пустить Україну в ЄС ще найближчі 100 років.

Глава МЗС України Андрій Сибіга одразу відреагував на нову нахабну заяву Віктора Орбана.

На переконання глави дипломатичнного відомства, цей план йому не вдасться втілити життя.

Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років. Андрій Сибіга Глава МЗС України