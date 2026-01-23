Орбан угрожает не пускать Украину в ЕС 100 лет — Сибига жестко отреагировал

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига убежден, что премьер Венгрии Виктор Орбан прибегает к браваде, когда обещает блокировать вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 100 лет.
Главные тезисы
- Орбан свирепствует, поскольку ЕС рассчитывает на скорейшее вступление Украины в блок.
- Глава МИД Украины намекнул, что заявление лидера Венгрии является ложью.
Сибига жестко поставил Орбана на место
Недавно венгерский лидер сообщил, что ознакомился с тайным планом ЕС по Украине.
По словам Орбана, этот “конфиденциальный документ Еврокомиссии” содержит положение о том, что Украина должна стать полноценным членом ЕС до 2027 года.
На фоне обнародования этой информации премьер Венгрии цинично пообещал, что не пустит Украину в ЕС еще в ближайшие 100 лет.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сразу отреагировал на новое наглое заявление Виктора Орбана.
По мнению главы дипломатического ведомства, этот план ему не удастся воплотить жизнь.
