Орбан угрожает не пускать Украину в ЕС 100 лет — Сибига жестко отреагировал
Политика
Орбан угрожает не пускать Украину в ЕС 100 лет — Сибига жестко отреагировал

Андрей Сибига
Сибига
Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига убежден, что премьер Венгрии Виктор Орбан прибегает к браваде, когда обещает блокировать вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 100 лет.

  • Орбан свирепствует, поскольку ЕС рассчитывает на скорейшее вступление Украины в блок.
  • Глава МИД Украины намекнул, что заявление лидера Венгрии является ложью.

Сибига жестко поставил Орбана на место

Недавно венгерский лидер сообщил, что ознакомился с тайным планом ЕС по Украине.

По словам Орбана, этот “конфиденциальный документ Еврокомиссии” содержит положение о том, что Украина должна стать полноценным членом ЕС до 2027 года.

На фоне обнародования этой информации премьер Венгрии цинично пообещал, что не пустит Украину в ЕС еще в ближайшие 100 лет.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сразу отреагировал на новое наглое заявление Виктора Орбана.

По мнению главы дипломатического ведомства, этот план ему не удастся воплотить жизнь.

Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш владелец в Москве не протянет 100 лет, даже если бы вы были готовы дать ему все органы для пересадки. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамку в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Политика
Экономика
Экономика
