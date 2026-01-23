"План процвітання" для України. Інсайдери дізналися нові деталі угоди ЄС і США

Politico опублікувало деталі проєкту угоди ЄС і США щодо "плану процвітання" для України на 800 млрд дол.
Головні тези:
- Угода ЄС і США щодо “плану процвітання” для України обіцяє великі інвестиції у країну на суму 800 млрд доларів.
- Стратегія фінансування охоплює період до 2040 року та містить “100-денний план” запуску проєкту.
Інсайдери дізналися нові деталі “плану процвітання” для України
Проєкт угоди на 18 сторінках окреслює 10-річний план відновлення України, що передбачає також її "прискорений" шлях до ЄС.
Стратегія фінансування охоплює період до 2040 року. Також йдеться про "100-денний план" запуску проєкту.
Проте ключовою проблемою залишається те, що в Україну буде непросто залучати зовнішні інвестиції до "надійного" завершення війни — що виглядає малоймовірним в осяжній перспективі.
"План процвітання" розробили у розвиток однієї з ідей "плану з 20 пунктів", який напрацювали на основі початкового "мирного плану" Трампа.
США мають відігравати "провідну роль" у відновленні України, але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а "стратегічного економічного партнера, інвестора та гаранта довіри".
Передбачається, що у наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи — у тому числі МВФ та Світовий банк — інвестують в Україну 500 млрд дол державного і приватного капіталу.
США збираються залучати капітал на відбудову України через американсько-український Фонд інвестицій, конкретних цифр не наводять.
У документі йдеться, що США хочуть інвестувати у видобуток цінних корисних копалин, інфраструктуру, енергетику й технології.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-