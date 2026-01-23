"План процветания" для Украины. Инсайдеры узнали новые детали соглашения ЕС и США

Politico опубликовало детали проекта соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины на 800 млрд дол.

Инсайдеры узнали новые детали "плана процветания" для Украины

Проект соглашения на 18 страницах описывает 10-летний план восстановления Украины, предусматривающий также его "ускоренный" путь в ЕС.

Это якобы тот же документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов на ознакомление перед саммитом 22 января, где его обсуждали, сообщили трое чиновников и дипломатов на условиях анонимности. Поделиться

Стратегия финансирования включает период до 2040 года. Также речь идет о "100-дневном плане" запуска проекта.

Однако ключевой проблемой остается то, что в Украину будет непросто привлекать внешние инвестиции к "надежному" завершению войны, что выглядит маловероятным в обозримой перспективе.

"План процветания" был разработан для развития одной из идей "плана из 20 пунктов", который наработали на основе первоначального "мирного плана" Трампа.

США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия".

Предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том числе МВФ и Всемирный банк — инвестируют в Украину 500 млрд долл. государственного и частного капитала.

Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро из-за бюджетной поддержки и гарантий для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций в 207 млрд евро. Поделиться

США собираются привлекать капитал на восстановление Украины через американо-украинский Фонд инвестиций, конкретные цифры не приводятся.