"План процветания" для Украины. Инсайдеры узнали новые детали соглашения ЕС и США
Категория
Экономика
Дата публикации

"План процветания" для Украины. Инсайдеры узнали новые детали соглашения ЕС и США

ЕС
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Politico опубликовало детали проекта соглашения ЕС и США о "плане процветания" для Украины на 800 млрд дол.

Главные тезисы

  • Соглашение ЕС и США по “плану процветания” для Украины обещает крупные инвестиции на 800 млрд долларов.
  • Документ описывает 10-летний план восстановления Украины и предусматривает ускоренный путь в ЕС.
  • Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и включает “100-дневный план” запуска проекта.

Инсайдеры узнали новые детали "плана процветания" для Украины

Проект соглашения на 18 страницах описывает 10-летний план восстановления Украины, предусматривающий также его "ускоренный" путь в ЕС.

Это якобы тот же документ, который Еврокомиссия разослала в столицы стран-членов на ознакомление перед саммитом 22 января, где его обсуждали, сообщили трое чиновников и дипломатов на условиях анонимности.

Стратегия финансирования включает период до 2040 года. Также речь идет о "100-дневном плане" запуска проекта.

Однако ключевой проблемой остается то, что в Украину будет непросто привлекать внешние инвестиции к "надежному" завершению войны, что выглядит маловероятным в обозримой перспективе.

"План процветания" был разработан для развития одной из идей "плана из 20 пунктов", который наработали на основе первоначального "мирного плана" Трампа.

США должны играть "ведущую роль" в восстановлении Украины, но в документе им отводят роль не донора ресурсов, а "стратегического экономического партнера, инвестора и гаранта доверия".

Предполагается, что в следующие 10 лет ЕС, США и международные финансовые учреждения — в том числе МВФ и Всемирный банк — инвестируют в Украину 500 млрд долл. государственного и частного капитала.

Еврокомиссия планирует внести еще 100 млрд евро из-за бюджетной поддержки и гарантий для инвестиций в рамках семилетнего бюджета ЕС на период после 2028 года. Это финансирование, как ожидается, откроет возможность для привлечения инвестиций в 207 млрд евро.

США собираются привлекать капитал на восстановление Украины через американо-украинский Фонд инвестиций, конкретные цифры не приводятся.

В документе говорится, что США хотят инвестировать в добычу ценных полезных ископаемых, инфраструктуру, энергетику и технологии.

