ЕС раскрыл план предоставления Украине 90 млрд евро

Мы все стремимся к миру для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к согласию, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины — как военных, так и бюджетных — на 2026 и 2027 годы. Соответственно, в декабре Европейский совет согласился поддержать Украину стабильным и предполагаемым финансированием.