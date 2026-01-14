ЕС раскрыл план предоставления Украине 90 млрд евро

Европейская комиссия окончательно поддержала пакет законодательных предложений, предусматривающих предоставление Украине кредита в размере 90 млрд. евро от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.
Главные тезисы
- Согласно предложению, 30 млрд евро пойдут на бюджетную поддержку, а 60 млрд евро – на военную.
- К реализации плана привлечены 24 из 27 государств-членов ЕС.
Что известно о планах ЕС по оказанию помощи Украине
Первые подробности раскрыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Именно она 14 января представили планы Еврокомиссии, направленные на усиление Украины на фоне российской агрессии.
Утром 14 января команда ЕК приняла законодательное предложение по выполнению этой договоренности.
Что важно понимать, выделение денег будет происходить в рамках усиленного сотрудничества (enhanced cooperation), то есть при участии 24 из 27 государств-членов.
По словам фон дер Ляен, это предложение предполагает распределение 90 млрд евро на две части.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-