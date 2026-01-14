ЕС раскрыл план предоставления Украине 90 млрд евро
ЕС раскрыл план предоставления Украине 90 млрд евро

Что известно о планах ЕС по оказанию помощи Украине
Читати українською

Европейская комиссия окончательно поддержала пакет законодательных предложений, предусматривающих предоставление Украине кредита в размере 90 млрд. евро от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.

Главные тезисы

  • Согласно предложению, 30 млрд евро пойдут на бюджетную поддержку, а 60 млрд евро – на военную.
  • К реализации плана привлечены 24 из 27 государств-членов ЕС.

Что известно о планах ЕС по оказанию помощи Украине

Первые подробности раскрыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Именно она 14 января представили планы Еврокомиссии, направленные на усиление Украины на фоне российской агрессии.

Мы все стремимся к миру для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к согласию, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины — как военных, так и бюджетных — на 2026 и 2027 годы. Соответственно, в декабре Европейский совет согласился поддержать Украину стабильным и предполагаемым финансированием.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Утром 14 января команда ЕК приняла законодательное предложение по выполнению этой договоренности.

Что важно понимать, выделение денег будет происходить в рамках усиленного сотрудничества (enhanced cooperation), то есть при участии 24 из 27 государств-членов.

По словам фон дер Ляен, это предложение предполагает распределение 90 млрд евро на две части.

Одна треть, то есть 30 млрд. евро, пойдет на бюджетную поддержку. Две трети от 90 млрд — военной поддержки, которая составляет 60 млрд евро — на военную поддержку, — подчеркнула глава ЕК.

