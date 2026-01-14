ЄС розкрив план надання Україні 90 млрд євро

Ми всі прагнемо миру для України, а для цього Україна має бути в позиції сили. Саме тому восени ми дійшли згоди, що забезпечимо покриття фінансових потреб України — як військових, так і бюджетних — на 2026 та 2027 роки. Відповідно, у грудні Європейська рада погодилася підтримати Україну стабільним та передбачуваним фінансуванням.