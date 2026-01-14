ЄС розкрив план надання Україні 90 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС розкрив план надання Україні 90 млрд євро

Фон дер Ляєн
Read in English

Європейська комісія остаточно підтримала пакет законодавчих пропозицій, які передбачають надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

Головні тези:

  • Згідно пропозиції, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 млрд євро – на військову.
  • До реалізації плану залучені 24 із 27 держав-членів ЄС.

Що відомо про плани ЄС щодо надання допомоги України

Перші подробиці розкрила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Саме вона 14 січня представили плани Єврокомісії, які мають на меті посилити Україну на тлі російської агресії.

Ми всі прагнемо миру для України, а для цього Україна має бути в позиції сили. Саме тому восени ми дійшли згоди, що забезпечимо покриття фінансових потреб України — як військових, так і бюджетних — на 2026 та 2027 роки. Відповідно, у грудні Європейська рада погодилася підтримати Україну стабільним та передбачуваним фінансуванням.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Вранці 14 січня команда ЄК ухвалила законодавчу пропозицію на виконання цієї домовленості.

Що важливо розуміти, виділення грошей буде відбуватися в межах посиленої співпраці (enhanced cooperation), тобто за участі 24 із 27 держав-членів.

За словами фон дер Ляєн, ця пропозиція передбачає розподіл 90 млрд євро на дві частини.

Одна третина, тобто 30 млрд євро, піде на бюджетну підтримку. Дві третини від 90 млрд — на військову підтримку, що становить 60 млрд євро, — наголосила глава ЄК.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін запускає новий механізм для обкрадання населення РФ
Служба зовнішньої розвідки України
Путін знову лізе у кишені власного населення
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Михайло Федоров — новий міністр оборони України
Верховна Рада України
Федоров очолив Міноборони України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сенат США кинув виклик Трампу задля порятунку Гренландії
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?