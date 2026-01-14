ЄС розкрив план надання Україні 90 млрд євро

Європейська комісія остаточно підтримала пакет законодавчих пропозицій, які передбачають надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.
Головні тези:
- Згідно пропозиції, 30 млрд євро піде на бюджетну підтримку, а 60 млрд євро – на військову.
- До реалізації плану залучені 24 із 27 держав-членів ЄС.
Що відомо про плани ЄС щодо надання допомоги України
Перші подробиці розкрила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Саме вона 14 січня представили плани Єврокомісії, які мають на меті посилити Україну на тлі російської агресії.
Вранці 14 січня команда ЄК ухвалила законодавчу пропозицію на виконання цієї домовленості.
Що важливо розуміти, виділення грошей буде відбуватися в межах посиленої співпраці (enhanced cooperation), тобто за участі 24 із 27 держав-членів.
За словами фон дер Ляєн, ця пропозиція передбачає розподіл 90 млрд євро на дві частини.
