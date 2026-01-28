ПВО сбила 103 дрона во время ночной атаки РФ по Украине
ПВО сбила 103 дрона во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 28 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 146 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить 103 вражеских беспилотника.

Главные тезисы

  • На ночь с 27 на 28 января Россия атаковала Украину ракетой и дронами, но силы ПВО успешно сбили 103 вражеских дрона.
  • Более 90 из запущенных дронов были типа Shahed. Атака отражалась силами авиации, зенитных ракетных войск и другими подразделениями обороны Украины.
  • По данным на утро 28 января, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 103 дрона на разных направлениях в стране.

Как отработала ПВО Украины в ночь на 28 января

С 18:00 27 января до утра 28 января россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., а также 146 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтар.

Около 90 из запушенных россиянами дронов — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных беспилотников на 22 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности! — предупредили в Воздушных силах.

