Ночная атака РФ. ПВО Украины сбила 110 беспилотников

Силы противовоздушной обороны обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 25 января.

ПВО обезвредила 110 дронов РФ в ночь на 26 января

С 18:00 воскресенья, 25 января, россияне атаковали 138 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и временно оккупированный Донецк. Около 90 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 26 января, ПВО сбило/подавило 110 дронов на севере и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.