Ночная атака РФ. ПВО Украины сбила 110 беспилотников
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ. ПВО Украины сбила 110 беспилотников

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Силы противовоздушной обороны обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 25 января.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины успешно отразили ночную атаку беспилотников, сбив 110 дронов РФ из 138, напавших на страну.
  • Атака включала ударные БПЛА типа Shahed, которые были направлены на несколько локаций в Украине.

ПВО обезвредила 110 дронов РФ в ночь на 26 января

С 18:00 воскресенья, 25 января, россияне атаковали 138 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и временно оккупированный Донецк. Около 90 из них — дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 26 января, ПВО сбило/подавило 110 дронов на севере и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

