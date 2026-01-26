Ночная атака РФ. ПВО Украины сбила 110 беспилотников

Силы противовоздушной обороны обезвредили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину с вечера 25 января.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно отразили ночную атаку беспилотников, сбив 110 дронов РФ из 138, напавших на страну.
- Атака включала ударные БПЛА типа Shahed, которые были направлены на несколько локаций в Украине.
ПВО обезвредила 110 дронов РФ в ночь на 26 января
С 18:00 воскресенья, 25 января, россияне атаковали 138 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и временно оккупированный Донецк. Около 90 из них — дроны типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 26 января, ПВО сбило/подавило 110 дронов на севере и востоке Украины.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-