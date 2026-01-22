Ночная атака РФ — ПВО Украины обезвредила 80 дронов

В ночь на 22 января Россия атаковала Украину 94 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.
Главные тезисы
- Российская атака на Украину: 22 января совершена атака с использованием 94 ударных дронов.
- ПВО Украины сумела обезвредить 80 вражеских беспилотников различных типов по разным направлениям, включая территорию оккупированного Крыма.
- Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и другие силы обороны Украины.
ПВО обезвредила 80 российских дронов
По данным военных, с 18:00 21 января до утра 22 января россияне атаковали 94 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым. Около 55 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на 10 локациях, а также падение взбитых (обломки) дронов на четырех локациях.
