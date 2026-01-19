ПВО Украины отразила новое воздушное нападение РФ — обезврежено 126 дронов
ПВО Украины отразила новое воздушное нападение РФ — обезврежено 126 дронов

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

В ночь на 19 января армия РФ атаковала Украину 145 ударными дронами из шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако зафиксировано 13 попаданий.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила воздушное нападение РФ, сбив 126 из 145 ударных дронов.
  • Атака произошла ночью на 19 января, противник применил ударные БпЛА типа “Шахед”, “Гербера” и другие модели.

ПВО сбила 126 дронов РФ в ночь на 19 января

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18.00 18 января. Противник применил 145 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов, из которых около 90 составляли "шахеды".

Пуски осуществлялись по шести направлениям — Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ТОТ АР Крым) и Донецк (ТОТ Украины).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских "Шахедов" Генрбер" и дронов других типов.

Отчет ПВО

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, — предупредили в Воздушных силах.

