ПВО Украины отразила новое воздушное нападение РФ — обезврежено 126 дронов

В ночь на 19 января армия РФ атаковала Украину 145 ударными дронами из шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако зафиксировано 13 попаданий.
По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18.00 18 января. Противник применил 145 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов, из которых около 90 составляли "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских "Шахедов" Генрбер" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на пяти локациях.
