"Я каждый пакет ракет выбиваю". Зеленский раскрыл серьезную проблему с ПВО

16 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила пакет ракет к системам ПВО. Он также признался, что до сегодняшнего утра в стране было несколько систем ПВО вообще без ракет.

Украине не хватает ракет для ПВО

С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместного брифинга с президентом Чехии.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, какие у него ожидания от "Энергетического Рамштайна".

До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у нас есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен "Энергетический Рамштайн", если я каждый пакет ракет выбиваю из Европы или Америки? Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства четко дал понять, что проблема заключается не только в нехватке ракет к американским системам Patriot, но и к европейским системам ПВО.

Именно поэтому Зеленский призвал не считать виновным в дефиците только США.