"Я каждый пакет ракет выбиваю". Зеленский раскрыл серьезную проблему с ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

"Я каждый пакет ракет выбиваю". Зеленский раскрыл серьезную проблему с ПВО

Украине не хватает ракет для ПВО
Read in English
Читати українською
Источник:  УНИАН

16 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила пакет ракет к системам ПВО. Он также признался, что до сегодняшнего утра в стране было несколько систем ПВО вообще без ракет.

Главные тезисы

  • Президент уточнил, что проблема не ограничивается отсутствием ракет для американских систем Patriot, но касается также европейских систем ПВО.
  • Он призвал союзников не игнорировать эту серьезную проблему.

Украине не хватает ракет для ПВО

С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместного брифинга с президентом Чехии.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, какие у него ожидания от "Энергетического Рамштайна".

До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у нас есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен "Энергетический Рамштайн", если я каждый пакет ракет выбиваю из Европы или Америки?

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства четко дал понять, что проблема заключается не только в нехватке ракет к американским системам Patriot, но и к европейским системам ПВО.

Именно поэтому Зеленский призвал не считать виновным в дефиците только США.

Мы говорим обо всех системах, защищающих нашу энергетику. Вопрос не только в системах Patriot. Их никогда не будет хватать. В Украину очень много разных систем завезли за время войны. Это нужны различные пакеты ракет, — подчеркнул украинский лидер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВМС и СБУ уничтожили производственные мощности российского завода "Атлант Аэро"
ВМС ВСУ
Новая операция ВМС и СБУ оказалась максимально результативной
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это ловушка Путина". В ЕС паникуют из-за нового плана для Украины
Новая инициатива для Украины попала под шквал критики
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отказался от российской электроэнергии — известна причина
Россия потеряла еще один рынок сбыта своей электроэнергии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?