"Я каждый пакет ракет выбиваю". Зеленский раскрыл серьезную проблему с ПВО

16 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила пакет ракет к системам ПВО. Он также признался, что до сегодняшнего утра в стране было несколько систем ПВО вообще без ракет.
Главные тезисы
- Президент уточнил, что проблема не ограничивается отсутствием ракет для американских систем Patriot, но касается также европейских систем ПВО.
- Он призвал союзников не игнорировать эту серьезную проблему.
Украине не хватает ракет для ПВО
С заявлением на этот счет украинский лидер выступил во время совместного брифинга с президентом Чехии.
Журналисты поинтересовались у Зеленского, какие у него ожидания от "Энергетического Рамштайна".
Глава государства четко дал понять, что проблема заключается не только в нехватке ракет к американским системам Patriot, но и к европейским системам ПВО.
Именно поэтому Зеленский призвал не считать виновным в дефиците только США.
