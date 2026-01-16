"Я кожен пакет ракет вибиваю". Зеленський розкрив серйозну проблему з ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

"Я кожен пакет ракет вибиваю". Зеленський розкрив серйозну проблему з ППО

Зеленський
Read in English
Джерело:  УНІАН

16 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала пакет ракет до систем ППО. Він також зізнався, що до сьогоднішнього ранку в країні було кілька систем ППО взагалі без ракет.

Головні тези:

  • Президент уточнив, що проблема не обмежується лише відсутністю ракет для американських систем Patriot, але стосується також європейських систем ППО.
  • Він закликав союзників не ігнорувати цю серйозну проблему.

Україні бракує ракет для ППО

З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільного брифінгу з президентом Чехії.

Журналісти поцікавилися у Зеленського, які в нього наразі очікування від "Енергетичного Рамштайну".

До сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, бо сьогодні в нас є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен “Енергетичний Рамштайн”, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи чи Америки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави чітко дав зрозуміти, що проблема полягає не лише в нестачі ракет до американських систем Patriot, а й до європейських систем ППО.

Саме тому Зеленський закликав не вважати винним у дефіциті лише США.

Ми говоримо про всі системи, які захищають нашу енергетику. Питання не лише в системах Patriot. Їх ніколи не буде вистачати. В Україну дуже багато різних систем завезли за час війни. На це потрібні різні пакети ракет, — наголосив український лідер.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС і СБУ знищили виробничі потужності російського заводу “Атлант Аэро”
ВМС ЗСУ
Нова операція ВМС і СБУ виявилися максимально результативною
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це пастка Путіна". В ЄС панікують через новий план щодо України
фон дер Ляєн
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовився від російської електроенергії — відома причина
Росія втратила ще один ринок збуту своєї електроенергії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?