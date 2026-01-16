"Я кожен пакет ракет вибиваю". Зеленський розкрив серйозну проблему з ППО

16 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала пакет ракет до систем ППО. Він також зізнався, що до сьогоднішнього ранку в країні було кілька систем ППО взагалі без ракет.

Україні бракує ракет для ППО

З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільного брифінгу з президентом Чехії.

Журналісти поцікавилися у Зеленського, які в нього наразі очікування від "Енергетичного Рамштайну".

До сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, бо сьогодні в нас є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен “Енергетичний Рамштайн”, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи чи Америки. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави чітко дав зрозуміти, що проблема полягає не лише в нестачі ракет до американських систем Patriot, а й до європейських систем ППО.

Саме тому Зеленський закликав не вважати винним у дефіциті лише США.