"Я кожен пакет ракет вибиваю". Зеленський розкрив серйозну проблему з ППО

16 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала пакет ракет до систем ППО. Він також зізнався, що до сьогоднішнього ранку в країні було кілька систем ППО взагалі без ракет.
Головні тези:
- Президент уточнив, що проблема не обмежується лише відсутністю ракет для американських систем Patriot, але стосується також європейських систем ППО.
- Він закликав союзників не ігнорувати цю серйозну проблему.
Україні бракує ракет для ППО
З заявою з цього приводу український лідер виступив під час спільного брифінгу з президентом Чехії.
Журналісти поцікавилися у Зеленського, які в нього наразі очікування від "Енергетичного Рамштайну".
Глава держави чітко дав зрозуміти, що проблема полягає не лише в нестачі ракет до американських систем Patriot, а й до європейських систем ППО.
Саме тому Зеленський закликав не вважати винним у дефіциті лише США.
